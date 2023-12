Ahogyan arról többször beszámoltunk, tavaly októberben használaton kívüli templomot vett meg Varnus Xavér orgonaművész Mezőlakon. Idén tavasszal elkészült az orgona, május 14-én az orgonaművész felavatta a hangszert az egykor evangélikus templomként, imaházként működő, később üresen álló épületben. A három tavaszi programra hamar elfogytak a jegyek, Varnus Xavér már akkor megígérte, hogy advent idején ad egy koncertet, ahova a településen élőket hívja. Vasárnap ünnepi műsorral készült: karácsonyi dalokat hozott a Zalaegerszegi Vegyeskar, az énekek között pedig az orgonaművész szólaltatott meg egy-egy művet, kihagyhatatlan Bach d-moll toccata és fúga, valamint Albinoni Adagio című darabja.

Ahogyan a koncerteken megszokta a közönség, Varnus Xavér közben mesélt. Elmondta, hogy jövő tavasszal, március 24-től, virágvasárnaptól kezdődően Bach-Shakespeare Fesztivált szervez. A tíz koncerten ő orgonál, minden alkalomra meghívott egy-egy színművészt, a magyar színjátszás színe-java érkezik Mezőlakra, velük Vitray Tamás készít egy rövid beszélgetést. Mesélt a zalaegerszegi kórussal, a várossal való kapcsolatáról is; harminc évvel ezelőtt Zalaegerszegen szervezett orgonafesztivált. Sokan morogtak, miért nem Budapesten, azt válaszolta nekik: igaz, hogy Zalaegerszeg 220 kilométerre van Budapesttől, de Európa felé. Most Mezőlak esetében is ezt mondhatjuk. Zalaegerszegen négy évig városi orgonista volt, feladata, hogy évente egy hangversenyt adjon. Felkérték arra is, hogy a hét egyik napján mutassa magát a városban, hogy oda tartozik, így szerdánként egy cukrászdában üldögélt, ott lehetett vele találkozni.