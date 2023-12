Csinády Rita, a veszprémi képviselet vezetője köszöntő szavai után Halmay György önkormányzati képviselő lépett a mikrofonhoz, úgy is, mint az egyik helyi csoport, a 126-os Szent Imre cserkészcsapat tagja. Emlékeztetett rá, hogy Veszprémet is a polgárosodás, a polgári gondolkodás indította el a fejlődés útján, mindig volt előttünk jó példa, közöttük a rengeteg önkéntes munka, ami a cserkészetet is élteti. Veszprém is tudott épülni a cserkészet által. Az új könyv is kézzel fogható példa: az egyik szerző, Réti Gergely is veszprémi cserkész volt. A beszélgetést a lovassys diák, Morvai Levente vezette, aki az MCC középiskolai tagozatához tartozik.

További három szerző, Imre Sándor tanár, mai cserkészvezető, Kiss-Kozma Georgina és Székely Levente mesélt a közösen szerkesztett kötetről, amely többféle szempontból taglalja a mozgalmat.

Maga a cserkészet úgy indult útjára, hogy egy angol tábornok a hírek közvetítésére fiúcsapatot szervezett. Ők olyan lelkesedéssel végezték a rájuk bízott feladatokat, hogy a háború után is együtt maradtak. Közös élményeik ezután olyan programokból származtak, mint a kirándulás, táborozás, evezés, kerékpározás, tehát úgy szereztek fizikai edzettséget, hogy közben megtanultak egymást segítve létezni a természetben, megtanulták megismerni és tisztelni azt.

A II. világháború után koncepciós perek is indultak, be is tiltották a mozgalmat, de csendben tovább élt például a piaristáknál, de a külföldre menekült magyarok új hazájukban szintén létrehozták saját cserkészcsapataikat. Azt se felejtsük el, hogy éppen a cserkészet az, amiből sokat merített a helyette kialakult úttörőmozgalom. A rendszerváltás után a cserkészet is visszanyerte létjogosultságát. Már nincs megkülönböztetés, vannak lány cserkészcsapatok is, és ahogyan elhangzott, a legfontosabb kihívás napjainkban a gyerekekkel való összhang fenntartása. Ennek alapvető eszköze a példamutatás: a vezető nemcsak beszél arról, hogy mit szeretne, hanem ő az első, akitől azt látni is lehet. Egyszerű alapokon nyugszik a teljes pedagógiai rendszer, a gyerekek a nagyobbaktól, egymástól is tanulnak, együttműködő közösségben. Az Isten, haza, embertárs jelszavak ma 15-16 ezer cserkészt kapcsolnak össze, a jól működő mozgalom vonzó programokat kínál; ezek erősen építenek a játékra, a mesére, amelyre ugyanúgy van igény a fiatalokban, mint például a hangulatos tábortüzekre.