A kötet tulajdonképpen egy nyilvántartás a Bakony-vidék és a Balaton-medence lokálpatrióta kutatójától, amiben sok fotó segíti a fakutatói szakismeret közérthető népszerűsítését. A néhány milliméteres virágot, a negyven méter magas faegyedet, a levél finom textúráját, a törzs formáit, a kéreg mintázatát, a fa habitusát mutatják be. Ezekből is nyilvánvalóvá válik, hogy a természet e különleges remekei gondoskodásra szorulnak, hogy idő előtti elmúlásuk ne következzen be. A szerző, a dendrománok nagy tisztelettel övezett doyenje szorgos összegyűjtésükkel megtette a magáét, most már rajtunk, a területtulajdonosokon a sor, hogy békés és hosszú öregkort érjenek meg jó egészségben a muzeológushoz hasonlóan szeretett fái is.