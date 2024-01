Január 3.

Akad olyan markáns vélemény, mely szerint az angol konyha borzalmas. Ráadásul, ha nem gyarmatosították volna a fél világot, a mai napig nem találtak volna ki a fish and chips, steak, puding háromszögből. A még radikálisabbak szerint brit konyhaművészet – csakúgy, mint német – nem is létezik. Ez így, ebben formában nem igaz, bár kétségtelen tény, hogy kevésbé izgalmas, mint az olaszországi, franciaországi, spanyolországi vagy a kelet-ázsiai konyhák. A létezését nyomon követhetjük akár a hivatalos Downton Abbey szakácskönyvből is, írta Annie Gray.

A Downton Abbey eredetileg egy televíziós széria, ami a hat évadával megjárt már néhány csatornát, és bár a beállítások nem sokkal izgalmasabbak a néhai Onedin család világánál, népszerűsége mégis töretlen. Mivel szakácskönyvből legalább akkora kínálat van a piacon, mint sorozatból, egy ilyen művet már nem lehet kizárólag receptekkel megúszni. A hivatalos Downton Abbey szakácskönyv sem kivétel, a Crowley-háztartás több mint száz receptje mellé bőségesen kínál olvasnivalót is. Az emeleti díszvacsorák menüsoraitól a földszinti és alagsori pástétomokg és pitékig terjedő receptúrák mellé Annie Gray ételtörténész köretként feladja, hogy miért éppen ezek a fogások voltak a legnépszerűbbek 1912 és 1926, tehát a cselekmény időtartama alatt, és több mint száz színes fotó gazdagítja a terített asztalt. A fekete öves rajongók számára külön érdekességként szolgálhat, hogy a fotográfiák egy része a forgatáson készült, eredeti díszletek között, az ismert porcelánok felhasználásával.

A hatás fokozásának érdekében a sorozat szereplői is „megszólalnak”, és nem hiányoznak a háttérinformációk sem, amelyek egyaránt leköthetik a laikusokat és az ígéretes kezdő food stylistokat is. Szóval kerek az egész, és az különösen tetszik, hogy a recepteket napszakok és alkalmak szerint csoportosították, így ha legközelebb agárversenyt tartanék a kert aljában, akkor sem jönnék zavarba. Ez a veszély ugyan egyelőre nem fenyeget, és ahogy a felhozatalt nézegetem, jobban érdekelne a szolgálók asztalán felsorakoztatott kínálat, mint az emeleti szekció finomkodása, de néhány friss pisztránghoz a tapolcai elkerülőn is hozzájuthatok, egy portói mártást meg csak összedobok hozzá, ha nagyon szorongatnak. Viccen kívül, a könyv nagy erénye még, hogy a receptek simán lefőzhetők, és abban, hogy esetünkben nincs kavar és fejvakarás (mire gondolt a költő?), nyilván komoly szerepe van Hajós Szandra fordítónak is.

Január 4.

Ott hagytuk abba, hogy felettébb érdekes a hivatalos Downton Abbey szakácskönyv, de valahogy éreztem, hogy Mautner Zsófi új könyve, A falusi konyhám közelebb férkőzik majd a szívemhez. Nem volt ez prekoncepció, hiszen a borítón ott díszeleg az alcím is, Szeretettel, az Alföld szívéből. Édesanyám alföldi születésű, ott éltek a nagyszüleim, nekem meg évtizedek múltával is számban az ízek, orromban az illatok. Így aztán majd megevett a kíváncsiság. És azért is persze, mert a szerző eddigi munkásságát felettébb tisztelem, és érdeklődve vártam, hogy a nemzetközi gasztronómiai felfedezőutak után mi történik majd a kunmadarasi nagyszülői ház konyhájában. Nos, felemelő, varázslatos apró kis csodák. Mautner Zsófi ugyan ezúttal is kreált néhány olyan receptet, amiket aligha a nagymamájától tanult, de már rögtön az elején megnyugtatott, hogy amiket viszont igen, ott nem lesz újragondolás, hókuszpókusz és földi halandó számára megvalósíthatatlan tanulmányok.

A könyv évszakról évszakra mutatja be egy falusi konyha életét és ételeit, ami egyrészt kiváló szerkezet, másrészt jól tetten érhető, hogy nincs új a nap alatt. Amit néhány éve mantrázik a szakirodalom, azt a nagyszüleink ösztönösen, zsigerből tudták, sőt benne éltek. Ami ma divat, hiszen egy tegnap még valamelyik multinacionális vállalatnál gyarapodó, majd hirtelen megvilágosodó és az alapanyagok fontosságáról papoló megmondókkal van tele a sajtó. Az nekik létforma volt. Nagyanyám olyat fermentált visszakézből, hogy a fal adta a másikat, legfeljebb nem így hívta. Na de. Mielőtt Mautner Zsófival elindulnánk az évszakok zegzugaiba, még vár ránk egy kis szösszenet, a címe Az örök csirkepörkölt. Részemről itt azonnal el is vesztem. A ragacsos szaftban, a deszkáról kanállal szaggatott méretes galuskák között. Sokáig éljen a kortárs falusi házi koszt!