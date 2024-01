Tizenkettő voltam, gyűjtöttem a Csillagok háborúja-kártyákat, képregényeket, mindent. Volt moziplakátom is, annak sorsa sajnos mára ismeretlen, ám a többi relikvia megvan. Nem vagyok egy beöltözős jedirajongó, meg amúgy a birodalmi cuccok jönnek be, de nagyon szeretem ezt a mesét. Mára persze ezt is felfalta a pénz, nem is nézem a legújabb műveket. Mégis: talán a gyerekkori emlékek és érzések miatt kedves számomra ez a világ.

Sok emléket őriz

Fotó: Juhász-Léhi István

A Joan D. Vinge szerző és Tiborszky Péter fordító által jegyzett A jedi visszatér – csakúgy, mint a film – éppen 40 éve jött ki 62 oldalon, színes fotókkal illusztrálva, 59 forintért. Számomra ma is egy csuda. A film az Egyesült Államokban egyébként egy évvel korábban érkezett a mozikba.