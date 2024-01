Hogy miért? Egy évvel és egy nappal az összművészeti gála előtt rajtolt el az Európa kulturális fővárosa-évad egy olyan megnyitóval, amelyet valószínűleg soha nem felejt el az a rengeteg veszprémi, aki részt vett rajta. Veszprém polgármestere, Porga Gyula a fantasztikus közösségi élményt felidéző köszöntőjében beszélt arról is, hogy a folytatás milyen jól alakult, hála a sok-sok fejlesztésnek és a polgárok között kapcsolódási pontot teremtő kultúrának. Az Európai Kulturális Fővárosa címet idén ugyan már mások viselik, de az alapok, a lehetőségek adottak Veszprém számára, hogy tovább haladjon az úton, amelyen elindult.

Ha a város, a megye kulturális életének egyik motorján, a Veszprémi Petőfi Színházon múlik, akkor nem lankad a lendület, ahogy ez a gálán is nyilvánvalóvá vált. A teátrum idén a legkülönbözőbb műfajokat felvonultató műsort nyújtott át – amit már csak azért is bátran megtehetett, mert társulatának tagjai nemcsak a prózai előadások, hanem a musicalek és az operettek világában is otthonosan mozognak. Módri Györgyi, Hirschl Laura, Szederjesi Teodóra, Kádár Szabolcs János, Kőrösi Csaba és Keller Márton maradéktalanul hozta a tőle megszokott, magas színvonalat. De ennél is fontosabb, hogy produkciójukat átitatta az a szavakkal nem kifejezhető, de annál inkább érezhető kedvesség, báj, amiért olyannyira szereti őket közönség. Ők a mi sztárjaink, azaz csillagaink, akik fényükkel örömet, és, ha kell, vigaszt nyújtanak. Az évek alatt megannyi emlékezetes alakítással ajándékozta már meg a színház közönöségét Palásthy Bea, aki Örkény egyik egypercesével állt színpadra. Persze úgy, ahogyan csak ő tud. A közönség elé állt a Rátonyi Róbert Operettfesztivál és a színházi operettgálák állandó résztvevőinek számító Horváth Elemér Emi hegedű-, illetve Horváth Péter zongoraművész, akik a 20. század egyik leghíresebb zeneszerzője, Ránki György művét adták elő.

Az Oberfrank Pál igazgató és Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettese vezette színház eddig is teret adott a szűkebb és tágabb környék alkotóinak ahhoz, hogy bemutatkozhassanak a veszprémieknek. Már körvonalazódik a hosszú távú együttműködés a Székesfehérvári Balett Színházzal, amely most az L. Simon László Paprikakoszorú című költeményére készült koreográfiát hozta el. A szűnni nem akaró taps jelezte, hogy a „szomszédvárból” érkezett társulatnak a későbbiekben is bőven lesz nézője és rajongója Veszprémben. A litéri Szárazág Néptáncegyüttest pedig már sokan ismerik, csakúgy, mint a településen élő Baksa Kata Aranypáva-nagydíjas népdalénekest. A talpalávalót a győri Németh Dénes és zenekara szolgáltatta.

A magyar kultúrának szerves része a magas nívón művelt cirkuszművészet, így az is megjelent az idei gálán Kőrösi Áron kedves-elgondolkodtató bohócszámával, illetve Csanády Bernát és Alton Sophe látványos, lélegzetelállító egyensúlyozó mutatványával.