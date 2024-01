Az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás azzal a céllal jött létre, hogy választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre. Feladata összekapcsolni az egyes szereplőket: a hazai és külföldi felsőoktatási intézményeket, tankönyvkiadókat, nyelviskolákat, szakképző intézményeket az érdeklődőkkel: a diákokkal, oktatókkal és szülőkkel.

A szakma iránt érdeklődőknek is biztos támpontot kínál a rendezvény, akár személyre szabott, akár külföldi- és egyéb nyelvtanulási lehetőségekkel. A továbbtanulni szándékozók mellett a pedagógusok, intézményvezetők és egyéb szakmai kiállítók számára is fontos, egyedülálló lehetőséget nyújt, hiszen mind egy színtéren értesülhetnek a szakmai újításokról, módszerekről. Különböző előadások keretein belül tájékozódhatnak a magyar felsőoktatás jövőjéről, valamint a kiállítók képviselőivel beszélgetve alkalmuk nyílhat elképzeléseiket közös útra terelni.

A fiatalok mindent megtudhatnak az egyetemek képzési palettáiról, az ösztöndíj lehetőségekről, a kollégiumi férőhelyekről, a diákhitelről – egyszóval mindenről, ami a felsőfokú tanulmányaikhoz elengedhetetlenül szükséges – írja a Pannon Egyetemhonlapján.

Igazi kampuszélmény a fiatalok számára az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás, amely csütörtöktől szombatig várja a felsőoktatás iránt érdeklődőket – mondta Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára egy tévéműsorba. Hozzátette, a háromnapos forgatagban a felsőoktatási intézmények mellett bemutatkoznak a szakképző intézmények és a gazdasági szereplők is. Az államtitkár úgy fogalmazott: megéri ma magyar egyetemistának lenni, mert a megújult felsőoktatás "dinamikus és jó irányba megy." Beszámolt arról, hogy az idei felvételin 33 százalékkal többen jelentkeztek a felsőoktatásba, mint tavaly, és több fontos szakterületen jelentősen emelkedett a felvettek száma. Elmondta azt is, hogy az elmúlt időszakban két lépésben megújult a felvételi, amely szabadabb és rugalmasabb lett, miután az egyetemek és főiskolák szabadabb kezet kaptak a felvételi követelmények meghatározásában. Hozzátette, hogy az oktatási seregszemlére ezúttal is mintegy hatvanezer fiatalt várnak.

A kiállítás ingyenesen látogatható, de a részvétel regisztrációhoz kötött. Ha valaki nem tud részt venni az Educatio Kiállításon, a Pannon Egyetem január 17-én, szerdán újabb nyílt napot tart, ahol feltehetik kérdéseiket az érdeklődők.