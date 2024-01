A 21. századi kiállítás megidézi a puszta és Boross Marietta egykori etnográfus alakját. Ugyanis Boross Mariettának (1920-2020) köszönhető az uradalom épületeinek felújítása és vonzerejének megalapozása. Boross Mariettánál hitelesebb személy nem is lehetett volna, ugyanis Szántódpusztán született – az életrajzi források ellenére nem 1922-ben, hanem 1920-ban – és nőtt fel. Édesapja, Boross Jenő a nagy szántódpusztai uradalom – mellette Tóköz-, Jaba- és Kapolypuszta – intézőjeként dolgozott. Apja mindemellett agrártörténeti és birtokszervezési kutatásokat végzett. Így kislányként megismerhette a gazdálkodás, a földművelés igazi arcát, a magyar parasztság helyzetét, mindennapjait. Mindamellett, hogy anyai ágon igen neves családból származott, anyai dédapja Strobentz Alajos alapította az első magyarországi festékgyárat, Marietta kiváló neveltetést kapott. Középiskolai tanulmányait a neves Sacré Coeurben végezte. Innen egyenes út vezetett – az apai ág hagyományait folytatva – a Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémiára, de a második világháború miatt megszakadtak tanulmányai. Ezt követően családi segítséggel a Nemzeti Múzeumban helyezkedett el adminisztrátorként, ahol Palotay Gertrúd néprajzkutató dolgozatainak gépelése során ismerte fel, hogy valójában a magyar népélet sajátosságaival szeretne foglalkozni. 1948-ban szerzett az ELTE BTK-n néprajzkutató képesítést, nem sokkal később a Néprajzi Múzeum munkatársa lett, egészen nyugdíjazásáig, 1979-ig. Etnográfus-muzeológusként az agráretnográfia és népi iparművészet lett szakterülete, de figyelmét nem kerülte el egykori szülőföldje történeti értékeinek feltárása sem. Disszertációját a Pest környéki növénykultúrák témából készítette.

Érdeklődése az 1970-es években fordult Szántódpuszta felé, amikor is megkezdődött az egykori nagybirtok gazdasági központjának – cselédlakásokkal, műhelyekkel – történő rekonstrukciós felújítása. Szántódpuszta a XIX. század elején élte fénykorát: az épületek nagy része ekkoriban bővült. 1945 után a zamárdi Magyar Tenger Termelőszövetkezet tulajdona lett, majd az Idegenforgalmi Hivatal vásárolta meg 1975-ben.

A Boross Marietta által szakmailag koordinált munka hatalmasnak bizonyult: felújították az egykori cselédlakásokat, a mesteremberek, pusztagazdák otthonát. De megtörtént a pince és kocsma, valamint a lovascsárda, öregcsárda és a kilencszobás kúria rekonstrukciója is. A helyiségek nagy részét idegenforgalmi célra használták, de megnyílhatott egy állandó tárlat is, ahol a történeti részeket tekinthették végig a látogatók és sok épület szintén nyitva állt az

érdeklődők számára. Mindez a megújulás Boross Marietta levéltári feltárásának eredményeként jöhetett létre. Ugyanis a megmaradt, de romos állapotú téglaépületeket Boross Marietta kutatásai alapján és irányításával a kor neves építőmérnökei – a Városépítési Tudományos és Tervező Intézet (VÁTI) munkatársai – rekonstruálták és kivitelezték. Aprólékos munkát folytatott, ő kutatta fel az egykori uradalmi kovácsmesterek eszközeit (fújtatót, üllőt, kalapácsot, a lópatkolás szerszámait), egyszóval széleskörű anyaggyűjtést is végzett.

Az épületek megújulása és megmentése mellett egy korszakalkotó mű is született: Boross Marietta és Ágostházi László jegyzi a Szántódpuszta építéstörténete (1985) című kötetet, mely végigvezeti az olvasót a gazdag, épített örökségen. Boross Marietta kutatásai alapján bizonyítást nyert, hogy Pálóczi Horváth Ádám magyar költő egykori lakóhelye a puszta kiskastélyában lehetett. Boross Mariettának a tízes számú épület – cselédház, később helytörténeti kiállítás – volt a kedvence. Az agrártörténeti műemlékegyüttes már megnyitását követően is nagy népszerűségnek örvendett és sok látogatót vonzott. Igazi különlegességnek számított az uradalmi gépszín épületében az az akvárium, amely a Balaton élővilágát mutatta be. Tizennyolc üvegmedencében úsztak a tó őshonos halai (fogas, ponty, balin, compó, harcsa, keszegfélék, angolnák), de éltek ott csigák, kagyló, siklók és teknősök is.

A látogatóközpont a Kádár-korszak Balatonjának egyik legnagyobb attrakciója lett. Már május közepétől várta a vendégeket, a felújítási munkák egészen 1985-ig tartottak. A megmentett népi építészeti emlékek mellett csárda és fogadó is várta a vendégeket. Az állandó kiállításon a puszta agrártörténetének tárgyi és dokumentumgyűjteményét, valamint a szántódi rév történetét tekinthették meg a látogatók. De rendszeresen rendeztek időszaki, színvonalas képzőművészeti tárlatokat. A kutyakiállítások és –vásárok mellett európai hírűek lettek a ló- és fogathajtó versenyek is.

Boross Marietta megmentette és átörökítette az utókor számára a szántódpusztai uradalom értékeit, hagyományait. De a szántódpusztai munkássága mellett nevéhez kötődik a buzsáki tájház és a balatonszentgyörgyi Csillagvár berendezése, a kaposvári Csokonai fogadó felújítása, és az egyedülálló endrédi csipke történetének feltárása is, melyet tanulmányban is összegzett. A néhány esztendeje elhunyt néprajzkutató életműve kitörölhetetlen a somogyországi szellemi értéktárból.