Ágota 1984 óta foglalkozik porcelánfestéssel. Szakmai tanulmányait a világhírű herendi porcelángyárban végezte, 1990-ig ott dolgozott. Több kerámiakészítőnél ismerkedett a festési technikával, és kipróbálhatta a kerámia készítését is. Az ajkai üveggyár porcelánfestő részlegén folytatta gyönyörű hivatását.

– Az évek folyamán kiváló mesterek felügyelete alatt sajátíthattam el a szakma szépségeit. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy munkáim már a világ számos helyére eljuthattak, így például a brit királyi családba. Charles hercegnek, a mai királynak készült több, mint 300 darabból álló étkészletem. Festettem Fabergé-tojásokat, és készítettem a híres olasz tervező Versace mintáit is. Szerencsésnek érzem magam, mert azon kevesek közé tartozhatok, akinek a munkája a hobbija is egyben. Ma már egyéni vállalkozóként saját kis tapolcai műhelyemben igyekszem kielégíteni vásárlóim igényeit – mondja Ágota.