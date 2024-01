Fotó: Róna Metal Art Galery

Darth Vader terem a Bakonyban, ezt még a görögök is tudják címmel írtunk a cseszneki fémszobrász nemzetközi sikereiről. Egy kicsit mi is hozzájárulhattunk, mert festéskor a Napló régebbi példányait használta a kitakaráshoz. Az újrahasznosítás híve minden téren, sokszor eszközeit is maga gyártja. Ezért is nagyon drukkolunk a bakonyi művésznek a folytatáshoz.

A szoborsorozat eddigi tagjai közt megformálta Darth Vadert a Csillagok háborújából és ellenfelét, Yoda mestert, valamit R2-D2-t, a kis asztrodroidot. Továbbá Batmant és Kéket, a Jurassic-világ okos, ember barátjához hű velociraptorát, ET-t, a kis hazavágyó földönkívülit, Wall-E-t, az animációs film robotját, a gyűrűt a Gyűrűk urából, a terminátort, az Arnold Schwarzenegger alakította hős robot változatát és a Robotkutyám, AXL-ből az ügyes gépebet. A nyolcadik utas: a Halálból Alient és egy Transformers-szereplőt, egy járműből akár emberforma robottá átváltozó űrlény, egy autobot alakját is, azaz Délibábot.

Mindez annak köszönhető, hogy egymásra találtak Erdős Lászlóval, és találkoztak elképzeléseik. A producer ír, szervez, ötletel, filmet készít. Hat-nyolc éve foglalkozik kulturális, művészeti kreatív projektekkel, kitalál újakat, és leginkább az utóbbit élvezi. Családja hajmáskéri származású, és egy rég dédelgetett gondolata kelt hirtelen életre, amikor véletlenül meglátta Rónaszéki Zoltán munkáit a neten. Amikor először beszéltek egymással, már fél óra múlva úgy érezte, muszáj találkozniuk. Összecsengtek terveik a hulladékhasznosítás, az anyaghasználat terén, a látványos figyelemfelhívást tartják céljuknak.

Fotó: Róna Metal Art Gallery

– Szerintem attól egyedi Zoltán mint alkotó, ahogy átlátja a szerkezeteket, a formákat: művészien, ugyanakkor gyakorlatiasan. A kivitelezés, a szállítás, az összeállítás szempontjai is benne vannak a fejében az elejétől fogva. Ilyen alkotó kevés van. Korábbi szobraihoz képest én nagyobb léptéket szerettem volna adni projektünknek, ami a filmek köré szerveződött. Újszerűsége, különlegessége abban van, ahogy a mozihoz kapcsolja a fémszobrászatot, maradandót hoz létre, ugyanakkor szórakoztatót, tanít, formálja hozzáállásunkat a környezetvédelemhez – sorolta Erdős László, amikor az Icons of the Movies létrejöttéről kérdeztük. Eleve úgy tervezték, hogy világ körüli útra indul. Az első lehetőség a bemutatására Athénben adódott, ahol a robotika témájú kiállítás része volt. Nagy lépés, de csak az út eleje. Már biztos, hogy László és Zoltán közös víziójára sokan kíváncsiak. A görög fővárosban a hulladék fémből készült szobrokat megcsodálták a gyerekek és a felnőttek is, gyermeki örömmel, lelkesedéssel, harminc-negyvenezren. Történeteket élesztett fel bennük, amiket már láttak a mozivásznon és amelyekhez saját történeteik kapcsolódnak. Döbbenetes – ezt mondták többen az első pillanatban, ahogy megláttak egy-egy szobrot a tizenkettőből, aztán fantasztikus részleteket fedeztek fel rajtuk.

Fotó: Róna Metal Art Galery

A kedvező fogadtatás segíthet abban, hogy eljusson a tárlat több földrészre, Ázsiába, Amerikába, hazánkba is. Interaktívabbá válhat fény- és hanghatásokkal, és tíz újabb alkotással bővítik. Az első szerkezete már kész, a felületkezelés van hátra. Az öt méter hosszú sárkánytest az Avatárból lehet ismerős, egy ikran. A mű két és fél méter magas, mintegy négyszáz kilós. Mi a titka annak, hogy a cseszneki alkotó hideg fémformái lenyűgözőek? Erejük van, a mozdulat erejét ragadja meg a mozdulatlanságban a szobrász, némi alkotói szabadsággal a mozivászon jeleneteihez képest. Erdős László kiemelte az anyaghasználat különleges egyediségét, sokszínűségét, a művész kreativitását. Az teszi ugyanis meghökkentővé a látványt, hogy egy-egy mű három-ötezer, de olykor tízezer apró fémtárgyból, alkatrészből áll össze.