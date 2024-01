A fotókkal illusztrált könyvet Kerekes Judit, Lotti lánya, a New York Egyetem matematikaprofesszora és Tóth Mariann, a Soproni Egyetem nyugalmazott docense ajánlotta az érdeklődőknek, akikkel Nyári Szilvia színművész beszélgetett. Bóka István polgármester szeretettel szólt köszöntőjében arról is, hogy részt vett Lotti 100. születésnapi ünnepségén is, amikor Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora köszöntötte fel kollégáival együtt. Az ünnepelt imádta a sportot, több területét maga is űzte, rajongott a magyar sportsikerekért, nagyon örült annak, amikor a magyar zászlót húzták fel a legmagasabbra. – 2024 az olimpia éve, bízom benne, hogy szép magyar sikerek születnek – fogalmazott Bóka István.