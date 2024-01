A PomPom Party Magyarország első és egyetlen családi elektronikus zenei partisorozata, ahol gyerekek és szülők táncolhatnak együtt a legmenőbb dj-k szettjeire. Hat éve indította el két barát, akik maguk is szülők, és egy bennük is élő hiányra kerestek megoldást. A PomPom Partyhoz hasonló bulikat heti rendszerességgel, hatalmas sikert aratva rendezik meg nemcsak Londonban, de egész Anglia-szerte. Ez egy különleges családi parti, délután 4-től este fél 7-ig, uzsonnától vacsiig. Egy buli, amely miatt nem kell a nagyit vagy a bébiszittert hívni, ami után nem leszünk másnaposak, és ahol megmutathatjuk: a gyerekes buli nem attól lesz jó, hogy a zene is gyerekes, sőt!

Forrás: a szervezők

,,Mindig olyan lemezlovasokat kérünk fel, akik maguk is szülők, mert fontos, hogy értsék a helyzetet. De a zene, amit játszanak mindig eredeti felnőtt bulizene. A célunk, hogy igazi partilégkört teremtsünk. Minőségi klubkörnyezet, sötétség, UV, jó hangrendszer, persze gyerekfülre szabott hangerővel – ezek mind nagyon fontosak nekünk” – mesélik a szervezők.

Ezért is ideális helyszín az ActiCity, ahol modern hang- és fénytechnika mellett lehet a tágas és korszerű nagyteremben bulizni. Dj Metha, a Be Massive bulisorozat és kiadó alapítója és szervezője igazi PomPom Dj. Különböző műfajokból keveri a legnagyobb kedvenceket a közönségre érzékenyen, melynek minden tagját megtáncoltatja 1-től 90 éves korig.

A PomPom Partyn mindig vannak olyan kötelező elemek, mint a tánctanítás, konfettiszórás, buborékparti és labdaözön, mindez igazi klubhangulatban. A gyerekzónában kézműveskedés, sok játék, meglepetés vár mindenkit. A babasarokban a legkisebbek heverhetnek, csörgőzhetnek, bujkálhatnak, labdázhatnak, a nagyobbakat pedig külön kézműves asztal várja. Ez egy olyan családi program, amelyet tényleg mindenki élvez, és amely elsősorban a szülőknek szól. Azoknak, akik régen jártak bulizni, de már nem nagyon tudnak. Azoknak, akiknek lételemük a zene és a tánc, és most örömmel megmutatják ezt a kicsiknek is.