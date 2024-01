A fekete sereg fénykorában katonáinak száma elérte a kilencvenezret, de ezt úgy kell elképzelni, hogy egyszerre több helyen voltak jelen, hiszen nehéz- és könnyűlovasságból, gyalogságból, tüzérségből és a Mátyás alatt önálló fegyvernemmé szerveződött dunai flottillából állt a sereg. A nehéz- és könnyűlovasság, valamint a gyalogság létszáma közel azonos lehetett, így a fekete sereg létszámának fele-harmada volt egy időben, egy helyen hadra fogható. Mátyás, amikor nagyobb katonai erőre volt szüksége, akár néhány hétre is fogadott fel még katonákat, például bizonyos városok saját csapatait.

Mátyás halála után a sereg nem Corvin János, Mátyás törvényen kívüli gyereke, hanem a bárók oldalára állt, ezzel megakadályozva Corvin János trónra kerülését. Az új király ekkor II. Ulászló lett, aki igyekezett megtartani a sereget, ám zsoldot nem tudott fizetni, ezért a sereg egy része felhagyott a katonáskodással, a többiek Habsburg Miksa német-római király szolgálatába szegődtek. Voltak, akiket a már jelentkező török fenyegetés miatt a Délvidékre küldték, de mivel továbbra sem fizettek nekik, a katonák rabolni kényszerültek. A vidéket fosztogató sereg maradékát Kinizsi Pál alsó-magyarországi főkapitány verte szét Ulászló beleegyezésével 1492-ben a Száva melletti Szegednicnél – más leírások szerint a Szeged melletti Halas (a mai Kiskunhalas) településnél. A híres Mátyás-féle fekete seregből megmaradtak Nándorfehérvárra kerültek, hogy a törökökkel cimborálva a várost kezükre játsszák át. Velük II. Ulászló Kinizsi révén véresen, kegyetlenül leszámolt, így lényegében 1493-ban ezen a napon ért véget ért az egykori dicsőség.

A fekete sereg zászlaja

Forrás: wikipédia

A fekete seregről szólva a nemzetiségi összetételt is említsük meg. A leggyakorlottabb katonák a csehek, kisebb részben a lengyelek közül kerültek ki, idővel németek és magyarok is egyre nagyobb számban csatlakoztak. A gyalogosok között megjelentek a svájciak is. Mátyás 1481-ben Zürich városával is tárgyalt zsoldosok ügyében. A sereg legfőbb erejét a nehézlovasság alkotta, mely csehekből, németekből és magyarokból állt. Az ekkoriban kialakuló könnyűlovasságban a huszárok között szerbek, magyarok és moldvaiak álltak csatasorba. A tüzérségben jellemzően németek és csehek voltak, a sok nemzet zsoldosai egymással korabeli „konyhalatin” nyelven kommunikáltak.