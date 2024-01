A minden évben közkedvelt, jó hangulatú és látogatott böllérfesztivál az idei évben már a kilencedik lesz, a falu ilyenkor teljesen megtelik, rendre sok ezren látogatnak el a színvonalas rendezvényre. A komoly hagyományokkal bíró rendezvény célja a vidéki értékek, a tradíciók, a falusi szokások, gasztronómiai hagyományok bemutatása. A disznóvágás – és a háztáji állattartás, feldolgozás – a magyar kultúra alapvető része, annak továbbörökítése, hagyományának megőrzése nemes feladat, melyet a böllérfesztivál is segít a maga eszközeivel. Az évek alatt az esemény egyre nagyszabásúbbá vált, Kárpát-medencei gasztronómiai fesztivállá alakult. Székelyföld legtávolabbi csücskétől a Felvidéken át a Vajdaságig érkeznek csapatok, ennek a kulturális sokszínűségnek köszönhetően többfajta feldolgozási, elkészítési módszert is megismerhetnek a kilátogatók. A tíznél több csapat a hajnali órákban vág le egy-egy disznót, melyeket a település főutcáján kialakított portáikon, a közönség előtt dolgoznak fel a nap folyamán. Az érdeklődőket árusok, különféle egyéb programok és sztárfellépők, koncertek is szórakoztatják.

A belépés ezúttal is ingyenes, a szervezők mindenkit szeretettel várnak. Az esemény iránt érdeklődőket a fesztivál közösségi oldalán folyamatosan frissülő információk várják.