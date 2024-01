Helga galériája mérete folytán eleve csak kis csoportos foglalkozásokra alkalmas, így biztosítva azok családias, bensőséges jellegét. Az előadás során a résztvevőknek bemutatott három hölgy alkotót. Kiderült, hogy mi a közös Frida Kahlo, Jajoi Kusama és Georgia O'Keeffe életében, művészetében, milyen nehézségek árán lettek sikeresek. Miként fogadta hazájuk és a művészvilág különleges alkotásaikat.

Az előadó a találomra kiválasztott személyek életét kutatva maga is megdöbbent, amikor kiderült, hogy a művészek, bár a Föld különböző pontjain éltek, mégis tudtak egymásról, különös módon találkoztak is, életük egy-egy állomása keresztezte útjukat. Családi traumák határozták meg pályájukat, és ahogy az a művészek esetében természetes, életük eseményei hatással voltak művészetükre, amely Japántól Mexikóig átível, és elviszi a szemlélőt az elmegyógyintézettől az új-mexikói prériig. A történethez híres divattervezők, Coco Chanel és Louis Vuitton is kapcsolódott egy-egy szállal, sőt, George Clooney ugyancsak. A vetített képes, filmbejátszásokkal színesített előadást kvízzel, festményrészletek felismerésével színesítette Helga a művészetkedvelők számára, akik a bemutatott alkotókról eddig keveset tudtak, vagy nem is hallottak.

Orosz Helga vallja, hogy a művészet célja nem lehet más, mint szakrális. Mindegy, hogy tudatos vagy sem. Összekötni az embereket Istennel, az anyagit a szellemivel, az eget és a földet, a természetet és az embert, embert és embert. Az embert önmagával, művészt és nézőt, képet és nézőt. A művész egy csatorna csupán, egy eszköz mindehhez. Foglalkozásainak résztvevői akvarelleznek, pasztelleznek, festenek olajfestékkel, készítenek monotípiákat, kollázsokat, montázsokat. Ami a legfontosabb, élménnyé avanzsálni az alkotóművészetet, bármilyen módon, zenével, mozgással, versekkel, játékokkal.

Helga legközelebb február 23-án Művészek és különleges képeik címmel hívja játékos előadásra az érdeklődő felnőtteket. Másnap anya-lánya workshopot tart, azt követően akvarellező workshopra hív mindenkit. Művészeti csoportokba és drámajáték-foglalkozásokra készül, felvételi előkészítőt tart a kockától az aktig, rajz- és festőműhelybe várja a gyerekeket, valamint felnőtt művészeti csoportot indít.