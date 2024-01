A galéria bensőséges, emberléptékű tereit így elégikus – mégsem szomorú és főleg nem lelombozó – hangulat tölti be. Lugossy Edit barnás-szürkés-bézses-okkeres falikárpitjain a létezés végső kérdései jelennek meg asszonyi-női, eredendő melegséggel, szeretettel és empátiával feltéve. Lugossy László természetes anyagokból, például fából, márványból és verde imperial gránitból készült szobrai is az Ősi Titok nyomába erednek. Nem is feltétlenül elvontan, hiszen felnyitják a szemünket arra, hogy mennyi hétköznapi, sokszor talán észre sem vett, de egy kicsit is odafigyelve lelki-érzelmi dimenziókat megnyitó csoda vesz körül bennünket. Fémszobrai közül egészen máshogy hatnak a szemlélőre a bronzból és öntöttvasból, illetve a fénylő felületű, tükröződő rozsdamentes acélból készültek, de az közös bennük, hogy a legmélyebb rétegekbe hatolnak. A hideg és a meleg keveredik hát a kiállításon, de nem fejfájdító elektromosságot keltve a nézőben, hanem elindítva – vagy, ha már elindult – a továbbhaladásra biztatva őt a megértés felé vezető úton.

A kiállítás február 25-ig látható a Művészetek Háza Csikász Galériájában.