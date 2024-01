A szünetben vidám beszélgetés a saját kezűleg készített harapnivalóktól roskadozó asztal körül. Mindenki mindenkit ezer éve ismer, de az is lehet, hogy csak öt perce. Mindegy, most már barát ő is. Kint, az átmenetileg elcsendesült nagyteremben Borbély László régi fotója a kivetítőn. Verset mond valahol. Csak úgy sugárzik belőle a tűz, a szenvedély, amelyet mindig áthatott a humor, a fonákjáról nézni tudás derűje.

Miként is lehetne zárni ezt a tudósítást? Leginkább talán Ady Endrének ezen a délutánon is elhangzott, gyönyörű versének címével: Köszönöm, köszönöm, köszönöm!