Borsa Gedeon most lenne százesztendős, a hazai könyvtárkultúra egyik atyjának tartják. Neki köszönhető, hogy egyben és helyben maradt a zirci ciszterciek könyvtára, amelynek a felügyeletét már több mint hetven éve az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) látja el. Tisztelői Gida bácsiként emlegették a neves bibliográfust, irodalomtörténészt, akinek a hagyatékával most gazdagodott a műemlék könyvtár, amelynek különlegességeiről Könyvforgató – Régiségek és ritkaságok az apátságból című cikksorozatunkban írtunk, írunk még.

Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára a rendezvényen hangsúlyozta: összefogásnak köszönhető, hogy a gyűjtemény, amelyet a ciszterciek alapítottak, ma is inspiráló, ahogy története is. A Bakony egyik látogatható kincsének nevezte. Megjegyezte, hogy a könyvek digitalizálása az állagvédelmet és a kutathatóság céljait is szolgálja.