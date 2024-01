A bakonyiakat néptáncosok is képviselték Budapesten

Fotó: szervezők

A magyar kultúra napja apropóján 28. alkalommal rendezett ünnepséget a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a fővárosban. Újabb Magyar Kultúra Lovagja címeket adtak át, és Olaszfalu díszvendégként mutatkozhatott be, s ha már ilyen lehetőséget kapott, négy másik bakonyi falu lakóit, értékeit is magával vitte. A gála ezen részét szervezték meg az Olaszfaluért Kulturális Alapítvány tagjai: Ringl Krisztina, B. Dobos Teréz és Varga Antal. Hálásak a környékről velük utazó fellépőknek, táncosoknak, kórustagoknak, a szavalónak is, és a településeket, a Bakony ékkövei elnevezésű, korábbi projektet többen képviselték, vezetőik is részt vettek az eseményen: Boriszné Hanich Edit, Olaszfalu, Győry Tünde, Jásd, Németh Zsuzsanna, Bakonynána és Szirbek Tiborné, Nagyesztergár polgármestere.

Ringl Krisztina, B. Dobos Teréz és Varga Antal, a bakonyi falvak fővárosi bemutatkozásának szervezői

Fotó: szervezők

Varga Antal köszöntőjét a mesék elejének szokásos fordulatával kezdte, de az igaz – amivel folytatta beszédét –, hogy a Teremtő megajándékozta Olaszfalut azzal, hogy hegye, az Eperjes egy geocsoda. Mintegy ezer éve a tövében vallonok telepedtek le, azért, hogy felépítsék a zirci ciszterciek templomát. Aztán a település nagy áldozatokkal, de túlélt tatárt, törököt, világháborúkat, ki- és betelepítéseket. Az emlékeket szeretettel ápolják a ma itt élők. Büszkék rá, hogy a magyar kultúra pici fellegvárát hozták létre ötszáz méteres magasságban. Hat aktív civil szervezetük nyolc nyertes pályázati programját valósította meg a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt támogatásával. Köztük több olyat, amely az emberi kapcsolatok kultúrájának ápolását tartotta egyik céljának. Ez nyolc siker, kilencediknek, egyik bajnokuknak Nick Ferencet és törekvéseit tartják, ő ugyanis származása szerint a földijük, és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnöke.

Az ünnepi műsor nézői közt egyen öltözetükben az olaszfalui Szivárvány kórus tagjai

Fotó: szervezők

Az alapítvány gáláján adták át a Magyar Kultúra Lovagja címeket. Ezt az Olaszfaluért Kulturális Alapítvány javaslatára többek között megkapta Márkusné Vörös Hajnalka veszprémi történész, főlevéltáros, a Veszprém Vármegyei Honismereti Egyesület elnöke, a VEB 2023 EKF program projektvezetője. Az elismerést elfoglaltsága miatt lánya vette át helyette.