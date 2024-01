– Az elmúlt évünk meglehetősen mozgalmas, élménydús és sikeres volt, ebben a főszerepet természetesen az EKF-események játszották, melyekre előzetesen már készültünk. Összesen hét pályázatot adtunk be az EKF-hez, és mintegy 54 millió forintot nyert el a levéltár. Programjaink közül legkiemelkedőbb a Térképvándor mobilapplikáció bemutatása volt, a költségek nagy részét is az ehhez kapcsolódó komplex folyamat tette ki. Az év végi projektzárón bemutattuk a Térképvándor weboldalát, ami készülőben van a MNL-ban, a meglévő mobilapplikáción túl. Budapest mellett Veszprém szerepe úttörő jellegű, más városok számára példaértékű volt a Térképvándor kapcsán, úgy érzem – összegezte az igazgató, aki beszámolt a szintén sikeres, iskolásoknak rendezett Kincskereső-térképvándor vetélkedőről, a Mélyfúrás című helytörténeti workshopról, és a szabaduló szoba eseményéről. – Mindezek mellett folytattuk alapfeladatainkat, hiszen közigazgatási téren elláttuk a vármegyében az iratkezelés felügyeletét, reagáltunk az ügyfelek megkereséseire és fogadtuk a kutatókat az egész év során.

Megtudtuk, a projektek nagy része tükrözi a digitális fejlesztéseket, s hogy mennyire tolódott át az online-térbe a levéltári munka, Boross István úgy látja, a mai világ is ebbe az irányba mozdítja az intézményt. – Az EKF kapcsán sikerült egy angol nyelvű honlapot indítanunk, illetve a Térképvándor is külön weboldalt kapott, ezekkel felpörgött az online-jelenlétünk a különböző posztok révén, s közösségi oldalunk forgalma is nagyobb lett a korábbinál. Évek óta folytatjuk a digitalizálást, egyre több levéltári dokumentum kutatható online módon, ezek közül kiemelem a Veszprém város történeti forrásainak digitális tára nevű online-felületet, melyet több intézménnyel – az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral, a Laczkó Dezső Múzeummal és a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltárral – közösen hoztunk létre – mondta el Boross István.

Megtudtuk, ma már elektronikus formában zajlik a kutatók beiratkozása és az anyagkikérés, viszont a személyes megkereséseket változatlanul kielégítette ügyfélszolgálatuk. A klasszikus levéltári kutatás helyben folyik, lassan 16 ezer irat-folyóméternyi anyagot őriznek az épületben. Ennek teljes digitalizálása nem valósulhat meg, de a legérdekesebb, legkeresettebb anyagoké igen, és ha valaki mélyebben kívánt kutatni, azt személyesen megtehette az intézményben. Ha állományvédelmi, adatvédelmi szempontból valamilyen iratanyag nem tehető online-térbe, azt is a kutatók rendelkezésére bocsátottuk a megfelelő engedélyek birtokában.