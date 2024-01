A Petőfi Szalon küldetése, hogy a színház számára nélkülözhetetlen és a nézők számára láthatatlan dolgozókat elővarázsolja a kulisszák világából. Február végén olyan színházi szakma rejtelmeibe kalauzolják el a nézőket, amely a nézők számára látható ugyan, minden operettelőadás fő mozgatórugója, mégis keveset tudnak művelőinek munkájáról, művészeti hozzáállásáról az emberek.

A Veszprémi Petőfi Színház operettgáláinak, számos operettelőadásának és az operettfesztiválok állandó közreműködője Horváth Elemér Emi hegedűművész és Horváth Péter zongoraművész. Ők és a szalonbeszélgetés ötlet- és házigazdája vezeti be az érdeklődőket a zenészek különleges és gyönyörű színházi szakmájába. A zenészek – szokásukhoz híven – egy kis meglepetéssel is készülnek. A résztvevők is feltehetik majd nekik kérdéseiket. Zeneszóval töltődhetünk fel a februári Petőfi Szalonban.