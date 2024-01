Székely Tibor hangsúlyozta, hagyományokra a modern haderőnek is szüksége van, ma is találni olyan katonaságot Európában, ahol kötelező ismerni az elődök nótáit és táncait. A népművészethez ezer szálon kapcsolódó katonaénekek a magyar katonai örökségnek szerves részei, a Balogh Mártonról elnevezett emlékverseny meghirdetését is ennek a népszerűsítése indokolta.

A kiírás aktualitásához hozzátartozik az is, hogy a magyarság idén emlékezik az 1849-es katonai események, a tavaszi hadjárat és a budai vár visszafoglalásának 175. évfordulójára - tette hozzá.

A szövetség elnöke közölte, hogy a verseny regionális döntői is hagyományőrző eseményekhez kapcsolódnak.

A legkorábbit április 19-én Kisújszálláson, a III. Nagykun Huszártalálkozóval egybekötve tartják, a következőt május 11-én Kiscsőszön, a Balla Zoltán Emléknapon, a harmadikat augusztus 17-én, a Pápai Történelmi Napok keretében.

A döntőt október 5-én rendezik meg a budapesti Honvéd Kulturális Központban.

Székely Tibor abban bízik, hogy a versennyel a fiatalokat is meg tudják szólítani, és lesznek olyanok, akik ennek hatására kezdenek majd a hagyományokkal ismerkedni, esetleg énekelni is, hiszen a katonanóták közösséget építenek, az összetartozást hirdetik. Továbbá, miként Balogh Márton hirdette, a múltat és a jelent is egybekapcsolják, azt üzenve, hogy a katonának mindig, embertelen körülmények között is embernek kell maradnia - fogalmazott.

Rossa László zeneszerző, a zsűri tagja a magyar művészet pótolhatatlan alakjának nevezte a verseny névadóját. A rendkívül ritka énekhanggal rendelkező Balogh Márton mindenki számára érthető módon adta elő valamennyi magyar tájegység népdalkincsét, a magyar zenetörténet minden korszakát. Az övéhez fogható erővel, művészi tudatossággal aligha rendelkezik ma bárki is - tette hozzá.

A Balogh Márton Katonadal Emlékversenyt a névadó népdalénekes zenei örökségének megőrzése érdekében hirdette meg a Magyar Huszár- és Katonai Hagyományőrző Szövetség, valamint a Vitézi Ének Alapítvány. A szervezők 14 év feletti fiúk és férfiak jelentkezését várják, a versenyzők maguk állíthatnak össze legfeljebb 10 perces programot baka- és huszárnótákból, katonai, háborús és hazafias dalokból.

A kiírás szerint legalább egyet azokból kell választani, amiket Balogh Márton is előadott. A verseny fővédnöke Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára, a zsűri társelnöke Szvorák Katalin Kossuth- és Liszt-díjas népdalénekes, előadóművész, valamint Zsuráfszky Zoltán Érdemes Művész, Kossuth-díjas táncművész, koreográfus, a nemzet művésze. Nevezési díj nincs, a versenyzőket csak a részvételhez szükséges költségek terhelik. A versenyre február 12. és március 28. között lehet jelentkezni, a kiírás részleteit a magyarhuszar.hu oldalon teszik közzé.