A hagyományos regöléssel foglalkozó közösségek szinte kivétel nélkül megérkeztek – tudtuk meg Kovács Norbert Cimbitől. A találkozó két fontos programeleme volt, hogy közönség előtt, és egymást is megtekintve mutatkozott be a Kultúrpajtában minden csoport. A bemutatókat kamerával rögzítették, így folyamatos archiválásra lesz lehetőség a találkozók során. A szervezők ugyanis hisznek abban, hogy egy tudományos értékű anyag áll össze az évek folyamán. Ebéd után Iszkázra utaztak a Nagy László Emlékházba. Nagy László 1959-es gyűjtése alapján sikerült ugyanis feltárni az iszkázi regölés archaikus változatait. Különleges élmény volt, ahogyan az iszkázi idősebb vendéglátók előénekelték a strófákat, majd a regölők teljes tömege ismételte. Így regölték el az iszkázi változatot. Ezt követően még három iszkázi családhoz vonult a regösök népes csapata, ahol felváltva mutatták be a régió regöléseit, a helyiek nagy örömére. A találkozón az alábbi regösök vettek részt: Utra Mari Társaság, Dozmati Regösök, gencsapáti regösök, debreceni regösök, Bartók Táncegyüttes regösei, dobai regösök, iszkázi regösök, zalaszántói Három Hegy Egyesület, székesfehérvári és kiscsőszi regösök, Kiscsőszi Gyermek Betlehemes Csoport.

Fotó: egyesület

Kiscsőszön a Gencsapáti Hagyományőrző Együttes előadását közös mezőségi tánc követte, majd Bourdon-gálát élvezhetett a közönség, melyben a régió zenészei, énekesei mutatták be tudásukat. A Naszály Zenekar jubileumi koncertje nagy sikert aratott, a Kultúrpajta mindvégig zsúfolásig tele volt érdeklődőkkel. Másnap hagyományos disznóvágás, malacvágás vette kezdetét, és Hahn-Kakas István vezetésével kezdődött az ünnepi menü főzése. Délután a Magyarpalatkai Banda, illetve Horváth Balázs és zenekara is megérkezett, akik kora esti koncerttel és hajnalig tartó táncházzal örvendeztették meg a népes közönséget.

Fotó: egyesület

Január elsején a már hagyománnyá váló lovas kocsis, lovas újévköszöntő felvonulásra lehettek figyelmesek a térség lakói. Iszkáz és Kerta falu vezetőit külön is meglátogatták, és újévi jókívánságokkal köszöntötték őket.