– Örömteli alkalom 2024-ben a magyar kultúra napja Várpalotán, hiszen egy régóta várt hangszer avatására gyűltünk össze – kezdte köszöntőjét a Thury-vár rendezvénytermében Campanari-Talabér Márta. A polgármester emlékeztetett: a város részese lehetett 2023-ban a kontinens és Magyarország egyik legjelentősebb kulturális attrakciójának, az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programsorozatnak.

– A címet Veszprém nyerte el, azonban régiós gondolkodásuknak hála, sok-sok települést vontak be a tavalyi esztendőbe – szerintem nagyon helyesen – és alakíthattuk, alkothattuk közösen ezt a ma már mondhatjuk sikertörténetet. Várpalotáról is sokan pályáztak sikeresen és valósíthatták meg programjaikat. EKF támogatta rendezvény volt a Rock Palota Fesztivál és a David Popper Csellóverseny. A 2023-as év végére átadtuk a felújított zsinagóga épületét, ami Várpalotai Képtárként fog tovább élni. Teljesült egy több évtizedes álom is, ami a zeneszerető közönségnek és a zeneértő szakembereknek egyaránt régi vágya volt. Gazdagabbak lettünk egy 17 millió forint értékű Kawai 6x3 koncertzongorával, ami lehetőséget biztosít önálló koncertekre éppúgy, mint a kiváló zeneiskolánk vagy éppen művészeti együtteseinek fellépéseinek magasabb rangra emelésére – mondta el a városvezető.

– A magyar kultúra napján, abból az örömteli alkalomból, hogy zongorát avatunk, feltehetjük a kérdést: mi a feladatunk, mit kell tennünk a kultúránkért? Sokféle választ lehet adni, de az igazi tulajdonképpen egyszerű és magától értetődő. Adjuk tovább azt, amit kaptunk. Amit megőriztek nekünk a dédszüleink, nagyszüleink, szü-leink. Adjuk tovább a családban, óvodában, iskolában, zeneiskolában, közösségeinkben. A magyar kultúra biztonságot, védelmet, erőt ad. Tegyünk érte napról napra, hogy így maradjon – hangsúlyozta Campanari-Talabér Márta, majd átadta az idei városi elismeréseket.

Dékmárné Forgács Zsuzsanna, a Cserregő Néptáncegyüttes néptáncoktatója veszi át a nívódíjat Campanari-Talabér Márta polgármestertől

Fotó: Szabó Péter Dániel

Várpalota Város Önkormányzatának Szelestey László-nívódíját Dékmárné Forgács Zsuzsanna, a Cserregő Néptáncegyüttes néptáncoktatója, az ifjúsági csoport művészeti vezetője vehette át. Elismerő oklevelet kapott Eszes Zoltán hitoktató, diakónus; Kavecz Edina fotográfus; valamint a magyar népzenei kultúra népszerűsíté-se, hagyományának megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként Csoór Ágota.

A folytatásban aztán a zenéé volt a főszerep a vár rendezvénytermében. Az emlékezetes zenei élményt nyújtó ünnepi műsorban felléptek Homor Zsuzsanna és Dani Imre zongoraművészek, Tamás Andor, a várpalotai zeneiskola tanára és tanítványa, Kardos Zoltán, valamint Balogh Panna, Szetmár Zsófia és Rosta Roberta, a zeneiskola növendékei. Felkészítő tanáruk Tósokiné Török Viktória volt.