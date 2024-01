A délelőtti előadás előtt Markó Róbert, a Kabóca Bábszínház igazgatója köszöntötte a vendégeket. Elmondta: 6000 évvel ezelőttről származik az első olyan képzőművészeti ábrázolás, amely bábozást örökít meg. Hangsúlyozta, azóta is létezik a színház ezen műfaja. Szerinte kultúra nélkül lehet élni, de teljes életet nem. Ennek a gondolatnak a kapcsán keresték meg a veszprémi közélet szereplőit, akik abban segítettek, hogy azok is hozzájuthassanak a kultúrához, akik nehezebben tudnak egy színházi bérletet megvásárolni. Ez szám szerint száz Patrónus-bérletet jelent, amit ki is osztottak.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Elhangzott, Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Halmay Gábor önkormányzati képviselő is támogatója a kezdeményezésnek, szombaton mindketten személyesen vettek részt az eseményen. A térség parlamenti képviselője köszöntőjében kiemelte, Veszprém kedvező helyzetben van, hiszen három színház is működik a városban. Megjegyezte, az Európa Kulturális Fővárosa programnak köszönhetően a Kabóca Bábszínháznak egy olyan új teret tudtak biztosítani, ami európai mércével is kiemelkedő. Kiemelte, mit sem érnek az intézmények, hogyha nem töltik meg élettel, ám a Kabóca Bábszínház csapata elérte ezt a célt is.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ezután a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az Auti Spektrum Egyesület, a Veszprémi Családsegítő Központ és a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület képviselőit szólították a színpadra, és átadták a bérleteket, hogy majd ők eljuttassák azokat a rászorultaknak.