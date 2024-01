Bödey Tamás, a Bartók intézményvezetője az alkalmon elmondta, fontos, hogy a hangszereket, a zenét minél korábban elvigyék a gyerekekhez, ezáltal talán kedvet kaphatnak a zenetanuláshoz.

– Klarinétot, gitárt, hegedűt és csellót szólaltattunk meg a műsor alatt, melyet két részre osztottunk. Az első felében tipikusan klasszikus zenét játszottunk, például Vivaldi Négy évszakából a Telet, a második felében pedig meghallgathatták a Télapó dal jazzesített változatát, vagy a Micimackót gitárkísérettel.

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló

Somlai Nikolett, a Rózsa tagóvoda vezetője elmondta, a tíznapos projekt keretében többek között megismertették az ovisokkal a zene világát, akik emellett rengeteg tapasztalatot és ismeretet szerezhettek.

– Voltak olyan rendezvényeink, amikor kiállításon lévő hangszerekből szólaltattunk meg különböző hangokat a gyerekeknek, aztán jártunk a világzenék környékén, összeállítottunk egy olyan programot is, ahol a természet és a környezetünk hangjai szólaltak meg: ilyen volt a szélsusogás, a tücsökciripelés, a szarvasbőgés. Nagyon tetszett a gyerekeknek, amikor a keserűfű szárából dudát készítettünk, akkor egész nap dudaszó volt az óvodában. Voltak meghívott vendégeink is, régi óvodásaink, az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai, valamint most a Bartók zeneiskola tanárai – mesélte a tagóvoda-vezető.

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló

Az óvodában a következő tematikus program a farsangi időszakhoz fog kapcsolódni.