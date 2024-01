Tavasszal folytatódik a népszerű Dresszkód-sorozat, amelyben ezúttal az art deco egyedi viseleteit, az 1920-1930-as évek női divatját mutatja be Csepregi Noémi kurátor, a múzeum textilgyűjteményének vezetője - közölte a múzeum kedden az MTI-vel.

Az Iparkodjunk című kiállítássorozat második része az Iparművészeti Múzeum és az egykori Iparművészeti Tanoda kapcsolatát vizsgálja a kezdetektől, amikor londoni és bécsi mintára a két intézmény egy épületben kapott helyet. A tárlaton többek között az iskola egykori növendékeinek és tanárainak alkotásain, korabeli képeken, videókon és dokumentumokon keresztül mutatják be a két intézmény közös történetét, együttműködését és mindennapjait, hiszen a tanulók a múzeum anyagát tanulmányozva és abból inspirálódva készítették el saját alkotásaikat. A kiállítást Cselovszki Zoltán főigazgató rendezi. Célja, hogy bemutassa a mai Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a múzeum közös múltját, és felhívja a figyelmet a két intézmény közötti jövőbeni együttműködés fontosságára.

Az Iparművészeti Múzeum a társintézményekkel közös kiállításainak sorában idén nyílik meg a Kaesz-otthonok című tárlat, amelynek kurátora Horányi Éva, a bútorgyűjtemény főmuzeológusa lesz. A belsőépítészet, a bútortervezés, a grafika, valamint az építészeti tervezés területén végzett irányadó tevékenysége mellett Kaesz Gyula oktatóként és publicistaként is meghatározó alakja volt a 20. század iparművészetének. Csakúgy, mint felesége, Lukáts Kató grafikusművész, aki az alkalmazott grafika területén alkotott maradandót. Közösen kialakított lakásaik, amelyeket saját tervezésű berendezési tárgyaik és művészbarátaik alkotásai tettek otthonossá, a magyar enteriőrművészetnek a korai art decótól a mérsékelt modernizmusig ívelő fejezeteit is képviselték. A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ az Iparművészeti Múzeummal partneri együttműködésben a Walter Rózsi-villában tervezi bemutatni a művészházaspár egykori otthonait mint a 20. század lakásművészetének jellegzetes példáit.

A Kortárs Design Gyűjtemény anyagából Brüsszelben tervez közös kiállítást a Design Museum Bruxelles és az Iparművészeti Múzeum várhatóan májustól, Kortársak és utódok Borz Kováts Sándor életművének fényében címmel. Borz Kováts Sándor a magyar space age emblematikus alakja, nevéhez fűződik a Vargánya lámpacsalád és az a piros PVC fotel, amelynek prototípusát az IMM gyűjteménye őrzi.

A Dresszkód-sorozat nyitó kiállítása jelenleg Rimaszombatban látható, az Iparművészeti Múzeum tervei szerint a Dresszkód: szecesszió című anyag a nyár folyamán a Balaton partjára költözik, a Körforgásban: Buliash Todaeva című tárlat pedig március 24-ig lesz látogatható a Ráth György-villában.