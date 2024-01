Németh László polgármester újévi köszöntője után Papp Balázs, az ütőegyüttes vezetője mutatta be a csapatot, majd koncert közben a megszólaló műveket is ő konferálta fel, könnyed, humort sem nélkülöző stílusban. A Győri Ütőegyüttes idén ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját. Repertoárjukban megtalálhatók magyar népzenei átiratok, afrikai, latin dobzenék, kifejezetten a mai kor ütőhangszereire komponált művek, dallamhangszeres átiratok, dzsesszdarabok. A pörgős művek mellett lágyabb hangvételű szerzemények is helyet kaptak, amelyhez ütőhangszerek széles skáláját vetette be a csapat. Megszólalt marimba, vibrafon, harangjáték, tom-tom, nagydob, kisdob, konga, bongó, cajon, és ezekhez még effekthangszerek is csatlakoztak.

Papp Balázs felidézte a tapolcai ütőoktatás 1989-es kezdetét, ami akkor Szerdahelyi Károly irányításával indult el. Azóta folyamatos az utánpótlás, és mára kialakult egy családias ütősközeg a Győr, Veszprém, Tapolca és Zalaegerszeg határolta régióban. Az első tanítványok közül a most is színpadra lépő balatonedericsi Tóth Péter már tanárként került vissza Tapolcára. Ő vette át Szerdahelyi Károlytól a stafétabotot, és hosszú évek óta ő oktatja a gyerekeket. Kovács Ádám, Fazekas Ádám és Májer Dániel Tóth Péter tanítványaként indult el a zenei pályán, közülük Fazekas Ádám szintén tanár lett, s ő is fellépett a pénteki újévi hangversenyen. Az öttagú együttesben a felsoroltakon kívül Takács Ferenc és Gerencsér Tamás szerepelt. A közönség percekig tartó vastapsa pedig azt bizonyította, hogy tényleg ütősre sikerült az újévi hangverseny, a zenekar tagjai ritkán látható tudásról, virtuozitásról tettek tanúbizonyságot.