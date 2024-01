Mátay Mónika az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történeti Intézetében tanít és a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének a munkatársa. Vendégtanárként több külföldi felsőoktatási intézményben is megfordult. Most nagy műgonddal, behatóan mégis magyar kis- és középvárosokkal foglalkozik - Kőszeg és Keszthely után elérkezett a program Veszprémbe. Mátay Mónika elmondta, Hankiss Elemér biztatására kezdett el foglalkozni a helyi történelmi, társadalmi értékek, a mikrotörténelem értékei megmutatásának a gondolatával, amelyeket azután ezeknek a könyveknek a kiadása követte. Bízik benne, hogy Veszprém régi lakóinak is sok újat mond a 35 tanulmány, amelyek interjúkon alapuló személyes beszámolók, portrék. Szó esik tudományról, művészetről, oktatásról, püspökökről és pártvezetőkről, a városhoz kötődő megvalósult álmokról és csalódásokról. Hét nagyobb fejezetből áll össze a Beszélő Veszprém – sokat mondóak a címek: Tudomány és művészet; Műhely; Nyomkeresők; Püspökportrék; Magánvilágok; Fordulópontok és Veszprémi anzix. Porga Gyula, Veszprém polgármestere írta a kötet előszavában: Meggyőződésem, hogy a Beszélő Veszprém című nagyszerű kiadvány helytörténetünk jelentős tényeit foglalja össze, miközben élményszerűen láttatja múltunkat. Emberközelbe hozza annak alakítóit, jelentős egyéniségeit és a veszprémi embert.

A mikrofonnál Komaniczki Zoltán.