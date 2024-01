A dunántúli műhelyek tagjai 1255 pályamunkával neveztek – képeiken, a „masináik” lencséin keresztül mindenkihez közelebb kerülhet környezetünk valósága.

A magyar kultúra napja programsorozat részeként megrendezett tárlat felvezetéseként Mátyus Károly, a házigazda Bakony Fotóklub vezetője, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ) alelnöke felelevenítette, hogy 1978-ban hét dunántúli klub – köztük a veszprémi – Székesfehérváron megalapította a fotófórumot, majd annak művészeti részeként a szalont. A klubok 1990-ben hozták létre a diaszalont, és 2006-ban írták alá azt az együttműködési megállapodást, aminek értelmében 2008-tól határon túli közösségek is csatlakozhattak a szervezethez.

– Szerencsések lehetünk itt Veszprémben és környékén, hogy ilyen gyönyörű helyen lakhatunk, erről a fotósoknak köszönhetően bizonyítékaink is vannak. De azért is jó itt élni, mert akadnak közösségek, melyek összetartanak és kiemelnek bennünket a térségből. A több évtizedes hagyománnyal rendelkező Bakony Fotóklub is ilyen. Köszönjük Mátyus Károly proaktivitását, innovativitását, hogy csapatával jelen vannak Veszprém civil életében – mondta megnyitójában Ovádi Péter országgyűlési képviselő. Horváth Imre, a MAFOSZ elnöke szintén háláját fejezte ki a házigazdáknak, majd arról beszélt, hogy zsűrizéskor mindig az embert keresi a képek mögött, rá kíváncsi, valójában nem is az érdekli, ami a képen van, hanem, ami nincs. Mint aláhúzta: ilyenkor arra keresi a választ, hogy az illető tud-e olyat mutatni, amit eddig nem látott, ami különleges és egyedi.