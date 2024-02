– A Pannon Várszínház következő évadának bemutatóiból három előbemutatóként kerül színre, idén, a Veszprémi Tavaszi Fesztiválon a Bestseller, nyáron pedig a Pablo és Picasso, illetve a Kulcskereső, utóbbi Örkény halálának 45. évfordulójához kapcsolódva. A Jászai Mari feltámasztása és a Játék a kastélyban című darabot 2025-ben tervezzük bemutatni – mondta el Vándorfi László.

A sajtótájékoztatón Halmay Gábor az önkormányzat nevében mondott köszönetet az intézménynek a tavalyi, Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa-programban nyújtott teljesítményéért. – A Pannon Várszínház élen járt az EKF nyújtotta lehetőségek kihasználásában, így a sikerekből nagyban kivette a részét – mondta, majd hangsúlyozta, Veszprém elbír három színházat, a kulturális pezsgés jó alapot ad ehhez. – Úgy érzem, a kulturális együttélésben az önkormányzati intézmények mellett másoknak is helyük van – jelentette ki. A képviselő hozzátette, az önkormányzat idén is lehetőségeihez mérten megadja a támogatást a Pannon Várszínháznak, ez a város költségvetésében is szerepel, mert Veszprém számít az intézményre.

Greksza Kincső marketingmenedzser arról tájékoztatott még, hogy a színház által rendezett Tavaszi Fesztiválon kilenc előadást játszanak.