A veszprémi Közösségek kertje most újabb rangos díj várományosa

A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programban készült el Veszprém új közösségi rendezvénytere, a Gyárkert. Itt állították fel a Közösségek kertje nevű installációt, melyen minden, az EKF-hez csatlakozó településnek biztosítottak egy ládát, benne egy ültetett fával. Az alkotás nyert már egy rangos díjat, most azonban jelölték az ArchDaily a 2024 Building of the Year díjra is.

A Közösségek kertje installáció

Fotó: Pesthy Márton/Archív A Gyárkertben egy kör alaprajzú, tíz és fél méteres torony készült el tavaly, szimbolizálva azt az összefogást, ami a Veszprém–Balaton–Bakony-régióban létrejött az EKF kapcsán, és amit a HelloWood építész- és tervezőiroda készített a veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum ácstanulóinak közreműködésével – írtuk korábban.

A Big See Wood Design Avard 2023 nyertes installációja száztizenhat település együttműködésének szimbolikus emlékműve, melyet most az ArchDaily a 2024 Building of the Year díjra jelöltek. Az ArchDaily tizenötödik alkalommal megrendezett versenyén tizenöt különböző kategóriában nevezhettek a pályázók. A versenyen induló magyar jelöltek közül a veszprémi alkotást a kis méretű és installáció kategóriában jelölték az újabb megmérettetésen.

