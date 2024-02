Porga Gyula, Veszprém polgármestere (Fidesz–KDNP) elmondta, a Laczkó Dezső Múzeum épületének teljes megújulása mellett fontos feladat volt az is, hogy a tartalomszolgáltatásban is lépjenek egy nagyot, és a nemzetközi színtérre is kihelyezzék a múzeumot. Ugyanakkor eddig kevesebb szó esett arról is, hogy fontos szerepet kapott az EKF-program megvalósításában a város kulturális intézményrendszere. Hiszen, ha fenntarthatóságról és jövőképről beszélünk, akkor a tartópillérek továbbra is a városi kulturális intézmények, melyek sorában a múzeum fontos szerepet foglal el. Hozzátette, a város alapvető érdeke, hogy az évekkel ezelőtt megkezdődött folyamatban a múzeumnak kulcsszerepe lesz a jövőben is. Ez tudományos tevékenységet csakúgy jelent, mint edukációs munkát.

Mike Friderika, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programfejlesztési igazgatója arról beszélt, az EKF-program nemcsak művészeti projektekről, eseményekről vagy adott esetben kiállításokról szól, hanem a városi intézményrendszerrel együtt komoly munkát fektettek abba, hogy a Laczkó Dezső Múzeum is látogatóbarát, családbarát, akadálymentes legyen, és azt szolgálja, hogy az ide érkező látogatók minél komfortosabban érezhessék magukat.

Az EKF-programban több száz projekt, több ezer esemény valósult meg, de, hogy mi minden történt, azt egy 2024 tavaszán nyíló kiállításban mutatják be a Laczkó Dezső Múzeumban, ezt megelőzően pedig február 29-én nyílik meg az új veszprémi állandó kiállítás, amely évtizedekre meghatározza a múzeum működését. A tárlat élményszerűen, befogadhatóan, érdekesen mutatja majd be Veszprémet, a város történetét.

Péterváry-Szanyi Brigitta, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója hangsúlyozta, már az EKF-cím elnyerésekor lelkesen vetették bele magukat a hagyományos történeti, régészeti profilhoz illeszkedő komplex közösségi tájkutatási projekt tervezésébe, azonban az év terveinek az összeállításakor felmerült egy zászlóshajó művészeti projekt terve, így inkább a képzőművészeti gyűjtemény legjelentősebb egységére alapozták a fő attrakciókat. Az év során az Egry-kiállításhoz kapcsolódó rendezvényeik széles palettán mozogtak. Volt köztük művészetterápia, kézműves-foglalkozás, tematikus tárlatvezetések, kincskeresés, gyerekprogramok, nyári tábor. Elmondta, elsősorban nem a mennyiségre, hanem a minőségre törekedtek, de így is szépen tudtak javítani mutatóikon. Kiderült, az Egry kiállítás nagyjából 18 ezer látogatót vonzott, ami több mint a kétszerese bármelyik eddigi időszaki tárlatuknak. Emellett pedig állandó kiállításaikon, illetve a kihelyezett tárlatokon összesen 38 ezer látogató vett részt. 72 rendezvényük volt az évben, ezeken nagyjából 8000 fő vett részt. Ezek közül a kiemelt nagy rendezvény a honvédelmi nap, a Múzeumok éjszakája, illetve a középkori nap volt, mindegyik több mint ezer látogatóval.