A Veszprémi Petőfi Színház tájékoztatta lapunkat arról, ki kapja meg a Tiszteletbeli Örökös Tag címet hamarosan intézményükről.

Petrik Sándor Fotó: Veszprémi Petőfi Színház

A társulathoz régóta hű szakemberről pedig sok minden kiderült a Petőfi Szalon beszélgetésén. „14 éve nyugdíjba mentem, de még mindig díszítek. Úgy beleégett az agyamba, hogy ezt nem lehet kitörölni. Sokszor álmomban is díszítek, akkor kellemes érzésekkel teli kelek fel” – mondta el a régi idők nagy díszítőmestere, Petrik Sándor, aki 1972-ben, azaz több mint ötven évvel ezelőtt lépett be a Veszprémi Petőfi Színház kapuján, és mindazon a mai napig nem tudott kilépni. Sándor a kiállítások, a különböző események folyamatos segítője, ötletgazdája. „Az én alapfoglalkozásom fodrász, vagy, ahogy én hívom hajszerész. Sokszor volt, hogy kimentem a műhelyházba, lenyírtam a kollégák haját és közben megbeszéltük a díszlet felépítését, az ahhoz szükséges technikákat, elemeket.” Úgy fogalmazott, a díszítőknek mindenhez is érteni kell a színházon belül, és ő is megerősítette, a jó csapatmunka, az egymásra figyelés és egymás segítése elengedhetetlen a társulati munka során.