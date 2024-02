Az esemény február 1. és 3. között a Fotonban "forog" majd, a házigazdák a szervezéssel négy éve segítik a dokumentumfilmes kultúrát, a filmművészetet és a közösségépítést.

– Egy fantasztikus, izgalmas, és mozgalmas év után gyakran kérdezik tőlem, hogy mi az örökség, mi lesz a folytatás? Mit tudunk továbbvinni, hogy ne csak egy évről szóljon az Európa Kulturális Fővárosa program? – fogalmazott a csütörtök délutáni sajtótájékoztatón Porga Gyula, Veszprém polgármestere. – A mai esemény is egyfajta örökség, hiszen az épület, ahol most vagyunk, az EKF-programnak köszönhetően jött létre. A dokumentumfilm-fesztivál nem először van Veszprémben, de talán most van igazán méltó helyen. A többi elsősorban rajtunk múlik; az, hogy a felkínált lehetőségekkel miként tudunk élni. Ha van megújult infrastruktúra, van minőségi tartalom, ott megjelenik a közönség is – tette hozzá.

Szentgyörgyi Szilárd, a Pannon Egyetem Humántudományi Kar dékánhelyettese azt emelte ki, hogy az egyetemnek fontos a fenntarthatóság, amire nagyon sok rendezvényt "fűznek fel". – A fenntarthatóság jegyében szeretnénk folytatni azokat a megkezdett programokat, programsorozatokat, amelyeket részben az EKF-év alatt, részben azt megelőzően kezdtünk el. Ezek közé tartozik a Pannon Kultúrklub és a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál veszprémi szervezői feladatainak továbbvitele is. Fontos nekünk ez a fesztivál, mert nagyon érdekes művészeti alkotásokat mutat be, másrészt több olyan képzésünk is van, ahol hallgatóinknak fontos, hogy közelről lássanak fesztiválszervezői munkákat, és ne csak lássák ezeket, hanem részt is vehessenek benne – tette hozzá.