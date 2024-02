A mulatságra sok izgatott, csillogó szemű gyermek és felnőtt érkezett. A gyerekek a legkreatívabb jelmezeket öltötték magukra, voltak hercegnők, lovagok, szuperhősök. A bemutató után táncos ügyességi játékokkal és találós kérdésekkel hangolódhattak a délutánra. Majd családi táncházzal folytatódott a délután, ahol kicsi és nagy együtt táncolt.

Tiba-Kuczi Zsanett vezetésével (aki a helyi néptánccsoport vezetője is) polgári és moldvai táncokat táncolhattak és tanulhattak a jelenlévők. A gyerekek és a felnőttek is szívesen álltak be a közös mulatozásba, hogy együtt elűzzék a telet. A fárasztó tánc közben, aki megszomjazott vagy megéhezett, falatozhatott és enyhíthette szomját a szépen megterített asztalnál.