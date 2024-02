Az előadáson a stúdió minden növendéke színpadra lépett az 5 évestől a 64 évesig. A résztvevők 32 koreográfiát mutattak be, amelyek közül 28 új, premier táncmű volt. A nézőtéren 650-en foglaltak helyet. A félévzáróra a legkisebbek, vagyis az ovisok, a tanfolyami csoportok, a versenyzők egyéni, duó és csoportos szereplői, valamint a fiatal felnőttek és a szeniorok egyaránt nagy szeretettel és izgalommal készültek. Újdonságként bemutatkozott a stúdió hiphop- és kortárs tánc, valamint balett- és ritmikusgimnasztika-csoportja is. A tavaszi versenyévad a pápai megmérettetéssel kezdődik, majd Szerbiában egy nemzetközi versenyen folytatódik, aztán a Lentiben rendezendő táncverseny következik, majd Szigetszentmiklóson az Eb-döntő kvalifikációja várja a 60 fős versenyzőgárdát. A középiskolás táncosok részt vesznek a keszthelyi Helikonon is. Az idén két nemzetközi fesztiválon is szerepelnek a cholnokys táncosok. Májusban Olaszországban a Garda-tónál, szeptemberben Horvátországban a vrsari nemzetközi fesztiválon. Az előadáson látott koreográfiák mögött komoly munka, gyakorlás és felkészülés áll, amelyet segítettek megalkotni az oktatók, Barabás Fanni, Leidl Hágár, Nyári Andrea, Szentes Nóra, a koreográfusok, Erdélyi Kata és Gerecs Annamária, valamint a művészeti vezető, Kiszelyné Czibik Tünde.