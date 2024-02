A banda laza, táncolható, modern – saját bevallásuk szerint „zsivány popként" aposztrofált – zenét játszik, ami a pop és rock alapok mellett blues, jazz, hip-hop, drum n’ bass és r&b elemeket is vegyít. Első albumuk óta sok változáson mentek keresztül, ám ami változatlan, hogy a számok szöveg- és dallamvilága az ismert Kowalsky-stílusjegyek mellett humort és öniróniát is felvonultat. Az 1999-ben alakult csapat az elmúlt negyedszázadban minden lehetséges magasságot és mélységet megjárt, a népszerűségük viszont a mai napig töretlen. Több platinalemez és temérdek sikernóta köthető a nevükhöz. Közvetlen dalszövegeik, valamint emberközeli és sodró hangulatú koncertjeik hatására mára sokan szimpatizálnak velük, mert szerzeményeik általában a nagybetűs életről szólnak. Ars poeticájuk az élet értelmének keresése – mivel mint mondják: mindennek oka van. Sikerük egyik titka tehát a szövegeikben rejlik, amelyek mondandójában a közérthetőség és a tanulság is benne foglaltatik. Közölnivalójuk a fülbemászó dallamokkal kiegészülve alkot kerek egészet, így hamar megkedvelte őket a közönség. A hazai fesztiválok állandó fellépői, de találkozhatunk velük kisebb klubokban is, és rendszerint telt ház előtt játszanak.

A Fonogram díjas, rengeteg klipből ismert Kowalsky meg a Vega a jeles alkalomból mindenkit vár egy közös ünneplésre, egy fergeteges évindító bulira. Idei turnéjuk nyitókoncertje Debrecenben és Veszprémben lesz, és új műsorral készülnek, ami számos meglepetést tartogat. Az ősszel megjelent nagylemezük dalai mellett természetesen felcsendülnek majd olyan slágerek is, mint a Hála veled, az Egy világon át, a Tombold ki! vagy a Mindenem. Ne legyen kétségünk afelől, hogy a születésnapot fantasztikus fény- és látványvilággal, illetve hihetetlen színpadtechnikai megoldásokkal ünneplik meg. Vagyis az est méltó összefoglalása lehet eddigi pályafutásuknak.