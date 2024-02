A fórum remek alkalmat biztosított arra, hogy áttekintsék Sümeg 2023-as évét, a résztvevők megosszák egymással eredményeiket, terveinket a település rendezvényeivel összefüggésben.

A Kisfaludy Sándor Művelődési Központ által szervezett program célja ezúttal is az volt, hogy összegyűjtsék és megvitassák a Sümegen zajló eseményeket, valamint bemutassák az idei rendezvénynaptárukat. A beszélgetés során aktív eszmecsere alakult ki, amely segített abban, hogy mindenki hangot adjon véleményének, illetve kifejtse javaslatait. Többek között megvitatták a közösségi akciók, rendezvények tervezett programjait a 2024-es évre vonatkozóan, és számos érdekes, innovatív ötlet merült fel a kiemelt programokkal kapcsolatban, mint például a városi évforduló, a "Sümeg40", vagy a "Maulbertsch300", vagyis az idén esedékes Maulbertsch év kapcsán.

Franz Anton Maulbertsch, híres osztrák festő falfestményeivel és freskóival számos helyen, köztük Sümegen is megtalálhatók a plébániatemplomban. Mintegy négy évtizedes magyarországi munkássága jelentős hazai barokk (és rokokó) freskó festővé avatta. Idén lesz születésének háromszázadik évfordulója, ami remek alkalmat ad arra, hogy felhívják a figyelmet a Sümegen látható különleges kulturális értékkel bíró freskókra és azok mielőbbi restaurálásának fontosságára. A Kisfaludy Sándor Művelődési Központ már egyeztetett ezügyben a Püspöki Palotával, a plébániatemplommal és az önkormányzattal.

Oszkai Réka, a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ igazgatója lapunknak elmondta, hogy a rendezvénynaptár nemcsak saját terveiket tartalmazza, hanem más intézmények és civil szervezetek által szervezett programokat. Ennek köszönhetően lehetőségük van arra, hogy együttműködjenek, segítsék egymást és összehangoltan kommunikáljanak. A közösségi beszélgetést sikeresnek értékelte, mint hozzátette, örömmel állapítható meg, hogy a közös munka folytatódik. Ahogyan ezt a civilekkel, intézményekkel és vállalkozókkal megvalósított múlt heti télűző délután is bizonyította.