Évente több tematikus családi napot is tartanak a színházban, ezek rendre valamilyen jeles naphoz kapcsolódnak: ünneplik a húsvétot, a gyereknapot, a karácsonyt, most pedig a farsang idejét, s ezen alkalmakkor a kapcsolódó szokások kerülnek középpontba. Végh Zsolt, a társulat társigazgatója elmondta, a színház indulása óta rendeznek családi napokat, másképp hozva közelebb a színházat kicsikhez és nagyokhoz.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

– Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a bérletes előadások alkalmával találkozhassanak a gyerekek a színházzal, hanem egy-egy ünnep kapcsán hétvégeken is, ilyenkor szüleikkel, hozzátartozóikkal lesz ez közös élmény. A programokon játékosan mindig beszélünk a jeles nap, időszak jelentéséről, fontosságáról, szokásairól, hagyományairól. Közel százan jöttek el a farsangunkra, kamaraszínházunknak ez már majdnem a maximális befogadó létszáma, aminek azért is örülünk, mert az iskolákban, óvodákban most sok a beteg, ennek ellenére élénk volt az érdeklődés, és azt gondolom, mindenki jól érezte magát.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Végh Zsolt elmondta, a most zajló évadukra több mint ötezer bérlet talált gazdára, a következő tematikus napjuk a húsvéthoz kapcsolódik, addig pedig Pápán és a vármegyében, illetve azon kicsit túl is a Holle anyó történetét viszik el kicsikhez és nagyokhoz.