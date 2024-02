A Művészetek völgyében idén igazi legendákkal találkozhat a közönség Fotó: archív, szervezők

Legendás zenészekkel és közönségkedvenc színházi produkciókkal bővült a Művészetek völgye már bejelentett programja. Július 19. és 28. között a fesztivál ezúttal is mindennap különleges előadásokkal készül a Színház színpadon és a Színház színpad templom helyszínen, a Cirque du Tókertben pedig olyan neves előadók lépnek színpadra, mint Zorán, Kern András, Falusi Mariann, Bródy János vagy Dés László, aki ezúttal is kivételes vendégekkel érkezik.

Igazi legendákkal találkozhat a közönség idén nyáron újra a vigántpetendi Cirque du Tókertben, ahol a csillagok fénye alatt, a természet ölelésében élvezhetik a koncerteket. Tavalyi nagy sikerű völgyes debütálása után idén ismét felcsendülnek Zorán slágerei. Kern András Te majd kézen fogsz… című estjével érkezik Falusi Mariann-nal, Dés László pedig Básti Juli, Tóth Vera és Wunderlich József társaságában lép majd színpadra. A Budapest Bár is igazi sztárparádéval készül a völgyre, hiszen Kiss Tibor, Németh Juci, Rutkai Bori, Keleti András, Mező Misi és Tóth Vera szintén velük tart majd. Bródy János életműve esszenciáját mutatja majd a legkorábbi dalaitól a legújabbakig, míg a Csík zenekar ezúttal Presser Gáborral kiegészülve hozza slágereit. A Cirque du Tókert színpadán egy igazi vérpezsdítő musical is helyet kap, itt mutatják majd be a farmer atyjáról szóló Lévi Story! – A Farmerkirályt.

A Művészetek völgye az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja, ahol a könnyűzenétől kezdve a jazzen és a világzenén át a komolyzenéig mindenféle műfaj rajongója megtalálhatja számítását, ahogy az irodalomkedvelő, családi programokra vágyó vagy éppen színházba járó közönség ugyancsak. A fesztiválon két helyszínen, a Színház színpadon és a Színház színpad templomban a látogatók mindennap más és más előadásokat nézhetnek meg Taliándörögdön, az ország különböző társulatainak előadásában.

A Vígszínház a Szélvész után újra monodrámával érkezik, az Orlai Produkciótól a Múvilávot láthatják majd a fesztiválozók Trokán Nóra és Klem Viktor főszereplésével, valamint a Dante Isteni színjátékának Pokol című része alapján készült darabot Gyabronka József előadásában. Az Art-Színtér az Ő meg Ő című darabját mutatja be a völgyben Kerényi Miklós Máté, Szendy Szilvi és Gombos Judit szereplésével. A Nézőművészeti Kft. a Pánik, avagy férfiak az idegösszeomlás szélén előadással, a Delta Produkció pedig Szabó Győző és Rezes Judit Loveshake című színházi duettjével érkezik.

A Kálloy–Kálid–Gáspár trió a S. Ö. R. (Shakespeare Összes Rövidítve) sikerén felbuzdulva ezúttal a G. Ö. R. CS.-öt (Gondviselő Összes Regéi és Cselekedetei) viszi színpadra. A Frissfotó Produkció színeiben Ónodi Esztert és Juhász Gábort hallhatja majd a közönség a Film-zene című előadással. A Carson Coma zenéje is megelevenedik a színházban Gáspár András, illetve az ÁSZ Drámaiskola A szérum című darabjában.

A Művészetek völgye a Cirque du Tókert és a Színház színpad, valamint a Színház színpad templom újonnan bejelentett programjai mellett a Poket zsebkönyvek udvara irodalmi előadásaiból is kínál ízelítőt. A Vecsei H. Miklós és csapata által megálmodott vigántpetendi helyszínen olyan, gyakran zenés irodalmi műsorokkal készülnek a fesztiválozóknak, mint a Füst a szemében című Cseh Tamás-est, ahol Vecsei H. Miklós Szabó Balázzsal lép majd fel, vagy Kollár-Klemencz László önálló estje. Wunderlich József és Bach Kata itt mutatja be a Poket versantológiákból készült új, zenés darabját, de visszatér a Kártyajáték is Beck Zolival. Sokak kedvence, A kis herceg Csorba Lócival és Vecsei H. Miklóssal elevenedik meg.

A Művészetek völgye fesztivál idén július 19. és 28. között vár mindenkit Kapolcsra, Taliándörögdre és Vigántpetendre, ahol a most bejelentett előadókon túl biztosan velünk lesz még a Panoráma színpadon fellépő 30Y, a Bëlga, Beton.Hofi, az Elefánt, a Parno Graszt, a Platon Karataev és a Punnany Massif.