Az ifjú festő, Vollein Ferenc immár hatvanegyedik önálló kiállítására készül

Fotó: Szijártó János/ Napló

Itt Fenyves Péter polgármester és Szemes Péter esztéta, irodalomtörténész szakmai értelmezése és elemzése vezeti be az érdeklődőket az ifjú művész világába. A móri kiállítással párhuzamosan Balatonfüreden, a Hotel Annabella szomszédságában lévő Villa Gyetvaiban nyílik meg március 8-án, pénteken 17 órai kezdettel a Színek az égből című tárlata. Köszöntőt mond Bóka István polgármester és Fenyvesi Zoltán, a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója, a tárlatot Szemes Péter esztéta nyitja meg. A balatonfüredi kiállításon a balatoni tájakat és legendákat feldolgozó festmények mellett láthatóak lesznek még a szakrális, a toszkán és a dél-itáliai tájakat megörökítő alkotások is.

Vollein Ferenc számára a folytatás is mozgalmasnak ígérkezik, hiszen lesz kiállítása Fonyódon, majd Tihanyban és Tapolcán is, de már vannak lekötött tárlatai a jövő évre is, többek között Siófok és Veszprém reprezentatív kiállítóhelyein is. A Pintér Aukciós Ház meghívására idén augusztusban több munkájával is részt vesz Balatonfüreden a Vaszary Villában megrendezendő Balaton, a nyár és szerelem című nagy nyári, aukciós csoportos kiállításon.