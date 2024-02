– A várostörténeti állandó kiállítás a város identitásának az egyik legfontosabb megfogalmazása. Az igazán jó kiállítást élvezzük, amíg a termekben vagyunk, és velünk marad azután is, hogy kilépünk a múzeum kapuján. Az igazán jó kiállítás elgondolkodtat, kérdéseket vet fel, felkelti az érdeklődést. Ez a tárlat is törekszik erre, hiszen Veszprém további megismeréséhez a múzeum ezt a kiállítást csak egy kiindulópontnak szánta – mondta beszédében.

Az állandó kiállításokat egy idő után meg kell újítani, hogy a látogatók érdeklődését fenntartsák. Ennél a tárlatnál már a tervezés során figyelembe vették ezt, és egységei két éven belül megújulnak. Elmondta azt is, hogy idén a múzeum nemcsak alapításának 121. évfordulóját ünnepli, hanem az első állandó kiállításának 120. évfordulóját. Elárulta, a múzeum történetében ez a hatodik állandó kiállítás, amihez nem egy álmatlan éjszakát töltöttek azzal az intézmény munkatársai, hogy a megfelelő tárgyakat válasszák ki, és a szövegek is tökéletesek legyenek. Sokszor a hétvégéken születtek a tárgyfeliratok, restaurátori vitrinek, és aprólékos munkát fektettek abba, hogy a tárgyak tökéletes állapotban kerüljenek a vitrinekbe, és hogy ott a legjobb szögben, de egyben látványosan is legyenek bemutatva.

A kiállítás méltó helyet foglal el a veszprémi múzeum állandó kiállításainak sorában, és az igazgató reményei szerint sok diáknak fog élményt és tudást nyújtani, sok veszprémi fedezi fel a történeteket, gyökereket, amikhez kapcsolódni tud. Az Emlékgép című kiállítást március 1-től, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között fedezhetik fel a látogatók a Laczkó Dezső Múzeumban.