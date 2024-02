– Nagy a verseny a sztárokért Magyarországon is, sok olyan fesztivál van, amelyek szintén azokat akarják, akik fellépnek Veszprémben. A sztárok megélhetésének jelentős részét az élő zenés fellépés jelenti, miután a lemezeladások már nem jellemzőek – fogalmazott Mészáros Zoltán. A fesztiváligazgató hozzátette, a fellépőknek van jövedelmük a digitális letöltésekből, de ahhoz, hogy ez jelentős legyen, már nagyon ismertnek kell lenni. A zeneipar 80 százaléka abból él, hogy fesztiválokon, koncerteken lép fel, és ez jellemző a nemzetközi sztárokra is. Ügynökségek működnek az egész világon, akik azzal foglalkoznak, hogy zenészeket, művészeket „adnak el”. A turnéknál még arra is figyelnek, hogy viszonylag közeli városokban lépjenek fel az előadók. A VeszprémFest művészei, előadói jórészt európai turnén vesznek részt, amikor Veszprémbe érkeznek. A nemzetközi sztenderd szerint az adott országon belüli logisztika annak a feladata, aki a művészt meghívta. Eszerint a reptérről való szállítás, a hotel kiválasztása, a helyszín és a próbák megszervezése mind a meghívó fél feladata.

– Erre külön csapatunk van, amelyet 19 évig Végh Balázs szervezett – jegyezte meg Zoltán, aki néhány fős stábbal dolgozik, amely aztán a fesztiválon több százra dagad. Elmondta továbbá, az, hogy a fellépők milyen benyomást szereznek az országról, attól függ, mennyi időt töltenek itt, és mennyire nyitottak. Norah Jones, aki a legnagyobb sztárok egyike volt volt 23-ban, nagyon zárkózott volt. – Az Olivában lakott, elsétált egy belvárosi kávézóba, ahonnan felhívtak, van itt egy lány, aki olyan, mint Norah Jones. Mire én: nemcsak hasonlít rá, hanem valóban ő az! – említett egy kedves emléket Zoltán.

Ez történt George Benson, a jazz gitárikonja esetében is. A városban kipattant a kocsiból, majd az ír kocsma teraszán rendelt egy sört. Megint hívták Zoltánt, hogy itt van egy férfi, aki hasonlít George Bensonra. Kiderült, ő volt ott. Volt olyan világsztár, aki napokig ki se jött a szobájából, pedig szép helyen lakott. Chick Coreát viszont, aki minden idők legjelentősebb jazz-zongoraművészeinek egyike, arra is rávették, hogy Kenny Garrett-tel együtt – aki szintén világsztár – menjenek el a Dohnányi zeneművészeti szakközépiskolába, ahol a gyerekeknek tartottak egy jazzimprovizációs foglalkozást. A diákok csángó darabokkal fogadták őket, melyek lenyűgözték a sztárokat.

Inkább az a jellemző a művészekre, hogy nagy rohanásban vannak, minden este játszanak. Volt olyan, aki előző nap Bécsben lépett fel, Veszprém után pedig Isztambulban; általában nagyon feszes tempót követnek. Nem véletlen, hogy nagyon nehéz felkérni őket akár egy interjúra is. A fellépők sokszor a koncert napján érkeznek, és még aznap, másnap reggel elmennek, többen közülük koncertbusszal jönnek.

– A VeszprémFest a saját ötletem volt. Az, hogy a Szentháromság teret forgassuk el 90 fokkal, és ne takarjuk ki a gyönyörű szobrot és a székesegyházat, így 2500 ember elé a palotából jöttek ki a világsztárok – ez az ötlet Vándorfi Lászlótól, a Pannon Várszínház színidirektorától származott – mondta Zoltán.

A könyv összeállítását érintő kérdésre Mészáros Zoltán azt mondta, egyrészt 13 évig a rádióban dolgozott, de valójában semmit nem tud felmutatni a rengeteg interjúból, riportból, melyeket ismert hazai személyiségekkel, köztük politikusokkal, művészekkel készített. A másik az volt, hogy vannak etalon fesztiválok előtte, mint a Montreux-i és a Pori Jazz Fesztivál. Az előbbin többször is részt vett, és inspirálta, amikor az ott fellépő művészek, Santana vagy Eric Clapton ottani korábbi fellépéseinek a felvételeit lehetett megvenni, akkor még DVD-n. Az elmúlt húsz évet összegző könyv összeállításával a céljuk az volt, hogy archiválják, összegezzék a két évtizedet. A fesztivál 10. évfordulójára már kiadtak egy mostaninál kisebb könyvet, de a húsz év mindenképpen megérdemelt egy újabb, komoly kiadványt, amely tavaly novemberben jelent meg. Emellett elkészült egy 70 perces film, amely szintén összefoglalja az elmúlt húsz évet, jelenleg tárgyalnak az MTVA-val, hogy ők is leadják. A filmet ingyen meg lehet nézni a Fotonban február 8. és 11. között, csak regisztrálni kell hozzá a Foton vagy a VeszprémFest oldalán.

Az elmúlt húsz év legizgalmasabb, legemlékezetesebb pillanatai közül Zoltán felidézte a portugál fadoénekesnőket, Ana Mourát vagy Marizát, akik nagy meglepetést okoztak a koncertjük erejével. Emlékezetesek voltak gyermekkori idoljai is, mint az afrikai Salif Keita vagy a Supertramp énekese, Roger Hodgson, őket még azokon a bakeliteken hallgatta, melyeket a szülei hoztak az egykori Jugoszláviából. Voltak meglepetések, emlékezetes fellépők is, akik elvarázsolták a zenei élménnyel, mint például a brazil Gilberto Gil, aki minisztere is volt az országnak.

Mészáros Zoltán a terveiről elmondta, megpróbálja a fesztivált a következő tíz évben is porondon tartani, akár kicsit tovább is fejlesztve. Ez ma már félmilliárdos rendezvény, és az összeget nehéz összegyűjteni úgy, hogy a kiadás negyven százaléka származik a jegyekből, a többi támogatás, így például állami, szponzori és önkormányzati forrás. Mindemellett hatalmas a kínálat a fesztiválpiacon, akik versenyben állnak az állami támogatásokért, a fellépőkért, a nézőkért és támogatókért is. Az egész rendezvényipart nagyon megdrágította a járvány, illetve az energiaköltségek emelkedése.

Mészáros Zoltán, amikor nem dolgozik, legszívesebben főz. Balin és Thaiföldön is részt vett néhány napos főzőkurzusokon, mert imádja az ázsiai ízvilágot. – Most megyek és főzök a feleségemnek egy jó vacsorát, valószínűleg halat sütök téli zöldségekkel – búcsúzik. Arról is beszélt, hogy mindenevő, így kedveli a pop- és világzenét, a bluest, a jazzt, a klasszikus zenét. Konzervatívnak tartja magát, több mai, modern műfaj távol áll tőle. Ízlését tükrözi, hogy a VeszprémFest is sokféle zenei műfajt kínál. A sport meghatározó az életében, ma is szívesen teniszezik, snowboardozik, és imádja a vízi sportokat. Célja, hogy két- és négyéves unokáit megtanítsa snowboardozni. Imádja lakóhelyét, Veszprémet, a Bakonyt és a Balatont, lokálpatriótának, tősgyökeres veszpréminek tartja magát.