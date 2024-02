A fesztivál idén sem változott: a Holtszezon egy olyan összművészeti fesztivál, amely elsősorban az irodalomra, azon belül is azokra a határműfajokra helyezi a hangsúlyt, amelyeket sokan kedvelnek, de ritkán találkozhatunk velük kulturális eseményeken.

A mai zárónap is tartogat csemegéket: Pintér Zsolt és Zámborszky Eszter mesemondó avat be egy varázslatos és bölcsességekkel teli világba, ami nem csak és kizárólag gyerekeknek szól. Érdemes indulni, hiszen este 7-kor kezdenek a Mesekocsma II-vel a Kávé- és Teaház az Íródeákhoz rendezvényhelyszínen. A Little Moon Sessions / Heilig András és Vesselényi Tibor este fél órával később, 19.30-kor kezdődik a Füge Ligetben.

Ugyanakkor Bárány Bence többszörös országos dobogós slammer, a Slam Poetry Győr alapítója és a veszprémi odaLÖKött KÖLtészet előadói zárják az Expresszót a Holtszezonon. A fellépő slammerek: Éltető Erzsébet 'Zsóka', Vucskó Vera, Morvai Levente, Tóth Szabolcs 'Executor', mv. Tóth Roland 'Rollcsi', Nagy Bianka 'Anka', Pongrácz Eszter, Bárány Bence. Kapunyitás 19.15-kor, kezdés 19.45-kor.