Pálffy Sándor elmondta, édesapja sokszor talált munkája során különböző fémleleteket, mindig kíváncsi volt, honnan származhattak, hogyan lehet megőrizni az állapotát, így iskolái során régésztechnikus képzésre is járt, jelenleg a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum fémrestaurátora. Mindig foglalkoztatta a hadtörténet, először csoportosan, majd párjával, Vaczula Mártával, magyar-történelem szakos pedagógussal többször is felkeresték az Isonzó völgyében lévő I. világháborús csatatereket; tudatosan, felkészülve járták végig az egyes helyszíneket. Sándor mesélt róla, ezeken az utakon nem annyira a kutatást helyezte a középpontba, inkább a jól ismert világháborús történetekhez köthető történelmi hangulatot, atmoszférát kereste. Egyébként Márta segíti Sándort a II. világháborús repülőgép-kutatással kapcsolatos publikációiban is.