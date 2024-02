A jelmezben színpadra lépett zenészeket és Szücs Krisztián karnagyot vastaps fogadta. Az estén konferáló Parrag Leonóra, a művelődési intézmény munkatársa szintén jelmezbe bújt.

Ajka Város Önkormányzata és Schwartz Béla polgármester nevében Dorner László alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Az alpolgármester elmondta, hogy a számos díjat nyert, mindig nagy érdeklődés mellett fellépő fúvós zenekar száz éve alakult. Azóta mindig képesek megújulni, gyakorolni, utánpótlást nevelni, gondozni a tehetséget. A siker nem magától jön, az mögött rengeteg próba, kemény munka, kitartás, szorgalom, lemondás van. Lemondás nemcsak a zenész, hanem a család és a közösség részéről is, amelyben a zenekari tag él.

Azért is tesznek, hogy a zenét kedvelő, szorgalmas, tehetséges fiatalok is fejlődhessenek. Az est bevételét a Kocsár Miklós Zeneiskola ifjúsági fúvós zenekarának ajánlják fel. A bányász fúvósok működését az önkormányzat pénzzel és a próbaterem biztosításával is támogatja.

Szücs Krisztián tavaly a sok éven át végzett kiemelkedő szakmai munkájáért az önkormányzat Oktatásért - Nevelésért díszoklevelében részesült.

A hangversenyen részt vettek a pápai, a várpalotai, a balatonfüredi és a szombathelyi fúvósok, valamint Szabó Ferenc, a Magyar Fúvószenekar és Mazsorett Szövetség elnöke.