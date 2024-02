Jó volt veszpréminek lenni ezen a délutánon, a Széchényi-teremben a kulturális, szellemi élet számos országos, fővárosi és veszprémi képviselője jelent meg. Négyen ültek az előadói asztalnál: Debreczeni-Droppán Béla, a Honismeret főszerkesztője, Tölgyesi József, a Veszprémi Szemle alapító főszerkesztője, jelenlegi főmunkatársa, Rybár Olivér tanár, geográfus, a Cholnoky család elismert kutatója és Földesi Ferenc, a Veszprémi Szemle aktuális főszerkesztője.

A pódiumon Földesi Ferenc, a Veszprémi Szemle főszerkesztője Fotó: Zachár Zsolt

Megfontolt időbeosztással sok mindenről eshetett szó az ünnep kapcsán. A Honismeret főszerkesztője arról beszélt, hogy a múzeumalapító főnemest törekvésében nemzeti közadakozás segítette az 1860-as évek elején, tehát a passzív ellenállás éveiben nagyon is aktív volt a magyar nemzet. Mindenhonnan jött az adomány, ezt is jelzik a falak és a födém találkozásánál elhelyezett címerek. Na és ma sincs másként, bizonyítja például a honismereti munka. Az ilyen ünnepek pedig erőt adnak a folytatáshoz, hiszen igazán a helyi közösségben lehet megélni a közjót, lokálpatriotizmus nélkül pedig nincs megélt hazafiság. Befejező gondolatként azt hangsúlyozta, a közösség szolgálata a cél elérésére ösztönözzön, ne pedig a nehézségek mantrázására.

A megnyitó percei. Beszél Debreczeni-Droppán Béla, a Honismeret főszerkesztője, az asztalnál balról jobbra: Tölgyesi József, Rybár Olivér és Földesi Ferenc Fotó: Zachár Zsolt

Tölgyesi József a Veszprémi Szemléről beszélt, arról, hogy nálunk milyen erős a honismereti munka, hogy a folyóirat (ami ráadásul ingyenes) körül milyen széles a saját közeg, hogy a Szemle műhely és egyben szellemi táplálék, köszönhetően a hivatalos és az amatőr helytörténészeknek. Rybár Olivér erre az alkalomra is különleges előadással készült. Cholnoky Jenő-emlékjelek nyomában Veszprémtől Budapestig címmel nemcsak a híres veszprémi család leginkább földrajztudósként ismert sarját mutatta be, hanem munkásságát is, amelynek határon kívül és belül számtalan emléket állított az utókor: emléktáblát, mellszobrot, szobrot, elneveztek róla utcát, iskolát, barlangot, kikötőt, kilátót, még Norvégiában is az ő nevét kapta egy hegycsúcs, tavaly óta pedig egy kisbolygónak is névadója. Cholnoky Jenő hagyatékának nagy részét a Magyar Földrajzi Múzeum őrzi, de például több mint 1700 fotója található meg és kutatható a Magyar Nemzeti Múzeumban is.

Rybár Olivér előadása Fotó: Zachár Zsolt

A találkozó befejezéseként Földesi Ferenc főszerkesztő mutatta be az „ünneplős”, 71. Veszprémi Szemle-kötetet, ami elődjeihez hasonlóan gazdag, érdekes, tele múltbeli és jelenlegi újdonságokkal nem csupán Veszprémből, hanem a kapcsolódási pontok révén, a határokon túlról is. Mellékletként született egy vaskos kötet: az eltelt harminc évből készült az Időszeletek Veszprém történtéből című, 584 oldalas válogatás, amiből szintén sokat hozott a bemutatóra ajándékba Faa Judit, a Veszprémi Szemlét kiadó alapítvány kuratóriumának fáradhatatlan elnöke.