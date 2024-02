Egy felcsíki népdalcsokorral nyitották meg az idei első „zeneszerda” koncertet a zeneiskola tehetséges növendékei a vár Thury termében, majd Bartók Béla Gyermektánca, valamint mexikói, brazil és amerikai szerzemények, illetve néhány világsláger is felcsendült a hangversenyen. A zeneműveket ezúttal is Borbás Károly, a várpalotai zeneiskola vezetője konferálta fel, aki szokásához híven érdekes történetekkel vezette fel a színvonalas produkciókat. Az énekes produkciók mellett zongorán, gitáron, hegedűn, fuvolán és csellón is hallhatott zenei darabokat a Thury termet megtöltő közönség. A várpalotai zeneiskola következő koncertje február 22-én, csütörtökön 17 órakor lesz, akkor az intézmény tanárainak hagyományos hangversenyét élvezhetik majd a zenekedvelő érdeklődők.