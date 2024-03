A könyvben olvasható családtörténet úgy kezdődik, hogy a Péti testvérek dédapja, Pesicska Vencel a Majláth grófok udvarában dolgozott udvarmesterként az 1880-as évek végén – ebből már sejthető, hogy nagyon sok emléket őriz a család az elődökről. Pesicska Vencel Veszprémben telepedett le, a Jeruzsálem-hegyen egy építési telket vásárolt, ahol egy nagy családi házat épített, ebben a házban lakik jelenleg is Péti Tamás, aki nyugdíjas, akárcsak testvére, Miklós. A család másik része is Veszprémben él, sőt, Péti Tamás lánya, Krisztina is az ikonikus házban lakik, ő a Veszprémi Petőfi Színház rendezőasszisztense. Péti Mária középiskolai tanár, volt iskolaigazgató, tanított egyetemen, dolgozott a gyermekvédelem területén is.